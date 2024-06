Giuseppe Candela per Dagospia

VASCO ROSSI SAN SIRO

VASCO ROSSI IN AUTUNNO SU CANALE 5

Sette date a San Siro hanno fatto sognare i suoi fan, molto presto potranno ammirarlo anche sul piccolo schermo.

Mediaset sta lavorando a una serata evento dedicata a Vasco Rossi, un docu-concerto del rocker di Zocca destinato al prime time di Canale 5. In onda il prossimo settembre-ottobre, in una collocazione ancora da stabilire.

MILLY CARLUCCI CORTEGGIA FEDERICA PELLEGRINI

Debutterà sabato 28 settembre la nuova edizione di "Ballando con le Stelle". Milly Carlucci con il suo gruppo di lavoro sta mettendo a punto il cast dei concorrenti, secondo Davide Maggio è pronta a scendere in pista la showgirl (per mancanza di show) Melissa Satta, in gara come accennato da Tvblog è fatta per il sovraesposto Francesco Paolantoni.

federica pellegrini 4

Dagospia può anticipare che la padrona di casa sta corteggiando con forza Federica Pellegrini, la nuotatrice ha partecipato in passato allo show come ballerina per una notte. Carlucci riuscirà a strappare il sì della campionessa?

PRIMA DEI PALINSESTI CINQUE GIORNI DI PROVE PER "TESTARE" STEFANO DE MARTINO AD "AFFARI TUOI"

Stefano De Martino, stimato da Fratelli d'Italia e assistito da Beppe Caschetto, sarà il nuovo conduttore di "Affari Tuoi".

L'annuncio ufficiale arriverà il prossimo 19 luglio alla presentazione dei Palinsesti Rai ma i dirigenti del servizio pubblico e soprattutto Banijay hanno deciso di testare le sue capacità senza attendere agosto-settembre.

stefano de martino foto di chi

Per poter correggere in corsa il tiro, d'altronde come Dagoanticipato la società di produzione aveva espresso parecchi dubbi sul suo nome ma i vertici Rai non hanno voluto sentire ragioni.

Il ballerino, come rivelato da Oggi, ha ottenuto un contrattone d'oro di quattro anni per un totale di 8 milioni di euro, cifra che per molti potrebbe essere ancora più alta.

In quella fascia non si può sbagliare, nemmeno calare troppo. Le prove si terranno al Teatro delle Vittorie dal 24 al 28 giugno, si cercano infatti "figuranti speciali di varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti finti concorrenti.

Bisogna saper interagire con il conduttore Stefano De Martino, è richiesta spigliatezza e una buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo".

stefano de martino emma

IL PIU' GRANDE KARAOKE D'ITALIA ARRIVA SU CANALE 5

Con un anno di ritardo potrebbe essere la volta buona. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023 il titolo era stato annunciato senza troppi dettagli: "Il più grande karaoke d'Italia". Il progetto potrebbe prendere forma nei prossimi mesi, destinato al prime time di Canale 5. Mediaset dovrebbe registrare lo show prodotto da Endemol a settembre all'Arena di Verona, con una messa in onda successiva.

LAVORI IN CORSO PER NINO FRASSICA: IN ARRIVO UNA PRIMA SERATA SU RAI2

In autunno al giovedì sera su Rai1 sarà il Maresciallo Cecchini, la domenica sera su Nove da Fabio Fazio vestirà i panni del direttore di Novella Bella. Stiamo parlando di Nino Frassica, per l'attore però bollirebbe altro in pentola. Si starebbe lavorando con e per lui a una prima serata su Rai2 in onda nei primi mesi del 2025.

nino frassica gatto hiro

LORENZO ZURZOLO, L'ATTORE DEL MOMENTO È IL FIGLIO DI UN DIRIGENTE RAI

Dalla serie Prisma a La Storia, da Diabolik a Baby: Lorenzo Zurzolo, classe 2000, è uno degli attori del momento. Un lungo curriculum tra cinema e tv ma aggiungiamo una piccola curiosità familiare. Lorenzo è il figlio di Federico Zurzolo, dirigente Rai di lungo corso ora Vicedirettore degli Approfondimenti

IL TG1 E GLI OCCHI PUNTATI SU REAZIONE A CATENA

A Saxa Rubra lo dicono a bassa voce, forse per rispetto e per vicinanza politica. Al Tg1 gli occhi sono puntati su "Reazione a Catena" condotto da Pino Insegno. L'amico di Giorgia Meloni, dopo il flop de "Il Mercante in Fiera", ha ottenuto la conduzione di un titolo blindato.

lorenzo zurzolo morrison

Pur in condizioni favorevoli, senza concorrenza con Canale 5 in replica, nelle prime due settimane ha segnato un calo in share di circa tre punti di share. E si sa, prendi tre punti o togli tre punti si fa la differenza. Nessun allarme rosso ma occhi aperti, dicono.

ROSANNA BANFI E IL PROVINO PER "TALE E QUALE SHOW"

Via ai provini vip per partecipare a "Tale e Quale Show", il programma condotto da Carlo Conti in onda da venerdì 27 settembre. Rosanna Banfi, dopo aver partecipato a "Ballando con le Stelle", proverà a mettersi in gioco nel mondo delle imitazioni. Già la scorso anno era stata provinata, questa volta l'esito sarà positivo?

beppe convertini

BEPPE CONVERTINI, STIMATO DAL M5S, NON SI FERMA NEMMENO D'ESTATE

Chi lo ferma Beppe Convertini? Il conduttore con lo sguardo fisso al gobbo, stimato dal Movimento 5 Stelle ma abituato a muoversi in modo trasversale, resterà alla conduzione di "Unomattina in Famiglia" con Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Quest'estate, dopo essersi lanciato nel mondo della scrittura, condurrà per sette puntate su Rai1 il programma "Azzurro" e sarà alla conduzione del "Premio Cimitile" con Veronica Maya.

DA VIALE MAZZINI ALL'EUR, IL "TRASFERIMENTO" AGITA I DIPENDENTI RAI

"Pratocentrica" fin quasi dalla nascita, dalla storica sede di via Asiago a Teulada, dal Teatro delle Vittorie a Viale Mazzini 14, per finire con l’Auditorium del Foro Italico, con il pullulare di uffici per le redazioni, quelli delle case di produzione, gli studi legali annessi Rai si avvia verso una dolorosissima quanto discutibile eurizzazione.

beppe convertini

I dipendenti e dirigenti Rai dovranno dire addio, com'è noto, alla storica di Viale Mazzini. Sarebbe tramontata per motivi poco chiari il trasferimento a Via Oriolo Romano nell’ex Tim (a pochi chilometri anche da Saxa Rubra e da tutti i plessi produttivi Rai compreso quello del Nomentano) adesso il trasferimento in massa potrebbe avvenire in zona Eur.

Una decisione che avrebbe creato parecchi malumori per la zona scelta senza metropolita e parcheggi, una decisione che secondo alcuni potrebbe decuplicare i costi dei dirigenti o funzionari chiamati a seguire le produzioni (tutte concentrate a Roma Nord e a Prati).

stefano de martino

INDOVINELLI

1) A Milano non si parla d'altro. Gira voce che un dirigente televisivo di primo piano sia stato licenziato in tronco nei giorni scorsi. Tutti si chiedono: cosa è successo?

2) Di fatto non è più il manager di un discusso conduttore ma sui social continua a rilanciare immagini dell'ex assistito e del programma che conduce. Di chi stiamo parlando?

3) Una riunione di fuoco. Urla e momenti di tensione nei giorni scorsi tra una nota conduttrice e un potente dirigente. Uno scontro esploso per le visioni differenti per il futuro di un programma tv. Chi sono?

federica pellegrini stefano de martino e martina de carlo chi 1 il compleanno di federica pellegrini 9 stefano de martino federica pellegrini stefano de martino e martina de carlo chi 2 stefano de martino stefano de martino copia stefano de martino stefano de martino 8

OCEANS TWELVE - MEME BY EMILIANO CARLI emma stefano de martino stefano de martino ospite di fabio fazio a che tempo che fa 2