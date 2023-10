bianca berlinguer

Giuseppe Candela per Dagospia

IL SUCCESSO DI BIANCA BERLINGUER AGITA I "SOVRANISTI" DI RETE 4

I giornali di destra tacciono, per rispetto verso Mediaset e soprattutto verso Pier Silvio Berlusconi. Il successo di Bianca Berlinguer su Rete 4 agita però i sovranisti del Biscione, volti di punta ma anche storici dirigenti. Il tiro a bersaglio contro Berlinguer è continuato anche dopo la sua uscita da Rai3, articoli sussurrati questa volta non solo dal solito giro di "sinistra" che l'ha spinta fuori da Viale Mazzini.

"E' sempre CartaBianca" gode di una vera autonomia editoriale e di un budget che può gestire come crede, offrendo dunque cachet a nomi invisi a meloniani e salviniani. Perché il successo di Berlinguer (a cui Mediaset ha anche destinato un comunicato ad hoc) agita così tanto i retequattristi? Perché l'editore, numeri alla mano, ha capito che una Rete 4 "più pluralista" e "meno schierata" è possibile. Da qui il terrore per le prossime mosse: "Quale comunista arriverà l'anno prossimo e chi dovrà cedere il posto?". Tutto chiaro.

CLERICI E MARCUZZI, DUE "BOOMERISSIME" SU RAI2

Alessia Marcuzzi, dopo "Belve", tornerà ad occupare il martedì sera di Rai2 con il suo "Boomerissima", lo show generazionale giunto alla seconda edizione. Marcuzzi ha convinto una sua amica a partecipare alla trasmissione come ospite: Antonella Clerici. La conduttrice, impegnata tra "È sempre mezzogiorno" e "The Voice Kids", ha detto sì.

RAPPORTI TESI TRA ROBERTO SERGIO E GIAMPAOLO ROSSI. LA LEGA RIUNISCE I SUOI UOMINI RAI AL GRAND HOTEL PALACE

I sorrisi di rito, i comunicati congiunti ma ai piani alti di Viale Mazzini non ci girano intorno: "rapporti tesi tra Roberto Sergio e Giampaolo Rossi". Il direttore generale si sente già il nuovo amministratore delegato, il referente di Giorgia Meloni ("ci parlo io") ma deve fare i conti con il democristiano amministratore delegato abituato a navigare nelle tempeste. Occupa la poltrona più importante e cerca di far valere il suo peso, senza pensare alla scadenza (come ha fatto intendere più volte). Distanze e tensioni che aumentano con il crollo degli ascolti di TeleMeloni: tutte le loro scelte non stanno funzionando.

Avvisate Sergio e Rossi che nei giorni scorsi al Grand Hotel Palace a Roma la Lega ha riunito i suoi uomini Rai tra parlamentari, direttori e conduttori per parlare della tv pubblica. In una saletta privata della struttura hanno discusso delle manovre in atto e organizzato le prossime mosse: "Meritiamo più spazio, dobbiamo far sentire il nostro peso".

ALFONSO SIGNORINI TRA PUBBLICITA' E AGENZIA DI SPETTACOLO

Alfonso Signorini è impegnato alla conduzione del "nuovo" Grande Fratello, in onda con risultati altalenanti, ma ha deciso di concedersi qualche pubblicità. Il giornalista su Instagram è protagonista di una campagna legata a una nota azienda di caffè, con uno stop momentaneo alla sua iscrizione all'ordine dei giornalisti? Signorini è tra gli assistiti della nuova agenzia di spettacolo lanciata da Mondadori, la Taag Talent Agency che si occupa del conduttore del Grande Fratello, Francesca Barra, Giorgia Rossi, Emanuele Filiberto di Savoia, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Sara Croce e Giorgia Venturini.

VALERIA MARINI E FAMIGLIA GIOCANO A REAZIONE A CATENA

"Reazione a Catena", fenomeno del preserale di Rai1 con ascolti superiori al 27% di share, occuperà ancora un prime time al sabato sera in attesa di "Ballando con le Stelle". Nel game show condotto da Marco Liorni giocheranno ancora con i vip, una squadra sarà formata da Valeria Marini, sua mamma Gianna Orrù e suo fratello Fabio. Tra gli ospiti anche l'imitatrice Francesca Manzini e la cantante Donatella Rettore.

BALLANDI SOGNA UNO SHOW AL FEMMINILE SU RAI1 CON CHIARA FRANCINI

La società di produzione Ballandi starebbe preparando uno show destinato a Rai1, un progetto ancora in una fase embrionale. Una trasmissione tutta al femminile in tre puntate, una delle protagoniste potrebbe essere l'attrice Chiara Francini.

OZPETEK AL FESTIVAL DI ROMA, SNOBBATO A VENEZIA?

"Nuovo Olimpo", il nuovo film di Ferzan Ozpetek con Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre. I soliti maligni sostengono che il regista turco avrebbe cercato di portare inutilmente la pellicola a Venezia, sarà vero?

INDOVINELLI

1) Un top manager della Rai avrebbe perso la testa per una sua collega, più giovane di almeno vent'anni. La storia, ormai nemmeno più segreta, sarebbe molto attenzionata dopo alcune decisioni prese dal dirigente. Di chi stiamo parlando?

2) Ogni giorno qualcuno annuncia un nuovo impegno "certo", "ufficiale", "ai dettagli" per una conduttrice tv. In realtà il suo futuro è ancora un rebus. Chi è?

3) Ha perso qualche kg, fornisce lezioni sul metodo e indicazioni dietetiche. Alcuni assicurano che il merito sarebbe meno sano e molto dannoso: l'assunzione di un discusso farmaco. Sarà vero?