FRED DE PALMA ALLE MALDIVE

Giuseppe Candela per Dagospia

FRED DE PALMA HA L'INFLUENCER: FLIRT CON JORI DELLI?

Jori Delli ha fatto colpo. A Milano gira voce che la bellissima influencer italo-albanese avrebbe fatto perdere la testa a Fred De Palma. Lui cantante con tormentoni alle spalle, lei ex volto di SportItalia e protagonista nel 2019 di uno spot con Ronaldo e Neymar. Nessuna foto insieme ma avrebbero trascorso una lunga vacanza alle Maldive, proprio nello stesso posto. Nella stessa villa, come dimostra una foto con il medesimo sfondo, scatto postato a un giorno di distanza.

JORI DELLI ALLE MALDIVE

EMMA E DE MARTINO, I DUE EX NON SARANNO IN GIURIA AL SERALE DI AMICI

Si erano conosciuti all'interno della scuola, si erano fidanzati e lui l'aveva tradita con Belen Rodriguez. Da una parte Emma Marrone, dall'altra Stefano De Martino. Da qualche giorno la notizia, rilanciata da diverse testate, di una partecipazione in coppia dei due ex al serale di Amici. Per loro, secondo gli articoli in questione, un ruolo in giuria. In realtà si tratta di una fake news, in giuria al serale di Amici non ci sarà l'accoppiata degli ex. La cantante e l'ex ballerino non parteciperanno al talent show di Maria De Filippi nemmeno in solitaria.

emma marrone stefano de martino 1

MAMMUCARI FUORI DA 'LE IENE', ECCO COME SI È ARRIVATI ALLA ROTTURA

"Non voglio nuocere e sto zitto", queste le parole pronunciate da Davide Parenti a La Stampa. Dagospia aveva parlato, in un flash firmato dal nostro Alberto Dandolo, di una lite clamorosa tra Teo Mammucari e l'ideatore de Le Iene. Il conduttore non era apparso in onda al fianco di Belen Rodriguez, qualche giorno dopo con un comunicato Mediaset aveva confermato la rottura e l'uscita del conduttore dal programma di Italia 1.

BELEN MAMMUCARI 1

Ma come si è arrivati a tutto questo? Da tempo a Cologno Monzese più fonti raccontavano di un rapporto non idilliaco, tanto che Dagospia aveva svelato il tentativo di un cambio di conduzione per inizio 2023. Sul tavolo una rosa di nomi, compreso quello di Enrico Papi. Nulla di fatto e la volontà di concludere insieme la stagione prima di una "rivoluzione".

La situazione, stando alle nostre fonti, sarebbe degenerata nei giorni scorsi dopo un servizio in cui il presentatore romano praticava ipnosi, realizzato in esterna a Milano. Da qui sarebbe partita la discussione con Parenti, secondo Fanpage, per la condivisione sui social da parte del conduttore. Una situazione degenerata con l'uscita dallo studio di Teo prima dell'inizio delle registrazioni. Una crisi mai più rientrata.

francesco arca gli idoli delle donne

SANREMO 2023, IL CAST DI MARE FUORI AL FESTIVAL: ECCO QUANDO

Debutta oggi su RaiPlay la serie fenomeno "Mare Fuori", la terza stagione sarà trasmessa in chiaro su Rai2 da mercoledì 15 febbraio. Il cast ha espresso il desiderio di sbarcare all'Ariston, con l'ok dell'amministratore delegato Fuortes e del direttore artistico Amadeus. Tutti i protagonisti sul palco per intonare la sigla cult e promuovere la serie tv. Quando? Stando alle nostre fonti la loro presenza sarebbe prevista la quarta serata, venerdì 10 febbraio.

ARCA SOGNA IL RUOLO DI "MADRINO" A VENEZIA

IRENE PIVETTI COSTANTINO VITAGLIANO

Cosa hanno in comune Serena Rossi, Vittoria Puccini, Alessandra Mastronardi, Rocio Munoz Morales e Ambra Angiolini? Tutte sono state madrine al Festival di Venezia. Gira voce che si starebbe pensando a una quota maschile per rompere gli schemi e che si sarebbe proposto l'attore Francesco Arca. Il primo "madrino" o "padrino" (suona male?) a Venezia. La spunterà?

COSTANTINO VITAGLIANO DIVENTA DRAG QUEEN PER RAI2

Ricordate Costantino Vitagliano? Il tronista per eccellenza di "Uomini e Donne", il simbolo del lelemorismo, la relazione con Alessandra Pierelli: un fenomeno televisivo dei primi anni 2000. Il fu tronista sarà tra i protagonisti di un nuovo show di Rai2 dove si trasformerà in una drag queen. Vitagliano è infatti uno dei concorrenti del rinviatissimo "Non sono una Signora", lo show condotto da Alba Parietti andrà in onda a maggio su Rai2.

lorenzo suraci rtl

RTL 102.5 CORTEGGIA LE "VECCHIE VOCI" DOPO LA PERDITA DI ASCOLTATORI?

Rtl 102.5 continua a godersi il primato radiofonico ma i dati di ascolto diffusi nelle scorse settimane hanno segnalato un calo dell'emittente di Lorenzo Suraci di quasi 600 mila ascoltatori. Gira voce che sarebbero stati fatti dei tentativi per riportare a casa qualche "vecchia voce" sacrificata per lasciare spazio alle nuove leve, tra figli di e quote social.

nancy brilli a belve 9

NANCY BRILLI IN VEGASTAR, CHIARA MACI PASSA A MNCOMM DI CHIARAMONTE

Continuano i cambi di agenzia nello showbiz. L'attrice Nancy Brilli, vicina nei mesi scorsi a Ballando con le Stelle, passa all'agenzia Vegastar di Fernando e Silvio Capecchi. Colpo nel mondo food per MnComm di Umberto Chiaramonte, nella sua agenzia c'è adesso anche Chiara Maci, precedentemente gestita dall'agenzia Realize.

chiara maci foto antinori

INDOVINELLI

1) Lei è una comunicatrice di destra, lui un giornalista grillino. La loro "vicinanza" sta creando parecchi imbarazzi, chi sono?

2) Avvisate il famosissimo allenatore e una giornalista in erba che qualcuno ha messo in giro voci su una loro relazione. Nessuna foto, solo piccoli indizi. Sarà vero o qualcuno ha inventato la notizia per colpirli?

3) A Milano vip e politici arrivano a pagare seimila euro all'anno per diventare soci di una nota struttura milanese. Il motivo? La segretezza e la selezione per incontri (di potere) riservati.

jori delli 9 jori delli 1 jori delli 8