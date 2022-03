flavio insinna

Giuseppe Candela per Dagospia

L'EREDITA', FLAVIO INSINNA INCASSA CIRCA UN MILIONE DI EURO

La critica non sembra apprezzarlo, sui social i commenti negativi si sprecano ma Rai1 ha deciso di proteggere Flavio Insinna dopo i famosi video di Affari Tuoi (svelati da Striscia la notizia) e di affidargli da qualche anno, tra le tante cose, la conduzione de L'Eredità dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi. L'attore occupa la prestigiosa fascia preserale per quasi nove mesi l'anno, stando alle nostre fonti per ogni puntata intascherebbe ben 4 mila euro. In un anno circa 250 puntate, il conto è presto fatto: un milione di euro.

mara venier 1

"A CENA DA ZIA MARA", UN NUOVO SHOW PER RAI1 FIRMATO VENIER-OZPETEK

Mara Venier verso il ritorno in prime time su Rai1. A Viale Mazzini si starebbe lavorando in gran segreto al titolo che dovrebbe segnare il ritorno nella fascia più prestigiosa della conduttrice di Domenica In. Per "A cena da zia Mara", titolo provvisorio, previste due puntate in onda a maggio. Un progetto in cui sarebbe coinvolto anche il regista turco Ferzan Ozpetek. L'ultima esperienza della Venier in prime time risale a fine 2019, "La porta dei sogni" fu visto in media da 2.821.000 telespettatori con il 14,36% di share.

costantino della gherardesca

PECHINO EXPRESS, STOP PER COSTANTINO DELLA GHERARDESCA: INFORTUNIO DURANTE LE REGISTRAZIONI

Pechino Express è planato su Sky confermando alla guida Costantino Della Gherardesca. Gira voce che i telespettatori dell'adventure game assisteranno presto a un colpo di scena. Stando alle nostri fonti il nobile conduttore durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con un infortunio, un problema che ha portato a uno stop per gli accertamenti del caso. In quante puntate non sarà alla conduzione e da chi sarà sostituito?

WANDA NARA

WANDA NARA E MELISSA SATTA, C'E' UN PROBLEMA CON LA PISCINA

I problemi con i vicini non risparmiamo nemmeno i vip! A Milano raccontano la brutta disavventura di Melissa Satta, l'ex velina avrebbe affrontato un problemino mica da poco: tutta colpa della piscina dei suoi vicini, con conseguente pioggia di acqua nella sua abitazione. Di chi si tratta? Nientepopodimenoché della coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi.

melissa satta

MEDIASET-BANIJAY, C'È UN PROBLEMA CON LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW: "È LA COPIA DI NON È LA D'URSO"

Un clima tesissimo. C'è chi parla di scontri, chi di riunioni straordinarie. Stiamo parlando della Pupa e il Secchione Show versione Barbara D'Urso. Il capitolo ascolti, crollati dal 12,6% del debutto all'8,2% della terza puntata, rappresentano quasi un problema secondario. Gira voce che Mediaset e la casa di produzione Banijay non sarebbero soddisfatti della resa televisiva del prodotto, nel mirino proprio la conduttrice: "E' colpa di Barbara D'Urso", ripetono in coro ai piani alti. La colpa? Aver reso la trasmissione di fatto come "Live-Non è la D'Urso" facendo scappare il pubblico. Perché le è stato permesso e si proverà a intervenire nelle prossime settimane?

barbara durso a verissimo

SIGNORINI VOLA ALLE MALDIVE

Alfonso Signorini ha seguito il consiglio di Ilary Blasi: è sparito. Il direttore di Chi, dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, si è concesso una pausa: su Instagram ha postato qualche video al mare. Dove è andato? Ve lo sveliamo noi, si è concesso una breve vacanze alle Maldive. Un modo per ricaricarsi, a settembre sarà nuovamente alla conduzione del reality. E se questo non fosse il suo unico progetto? Qualcosa bolle in pentola...

LEA-UN NUOVO GIORNO, LA FICTION E' UN SUCCESSO MA LA RAI NON PENSA AL BIS?

Anna Valle sa come conquistare il pubblico, anche "Lea-Un nuovo giorno", sua ultima fiction in onda su Rai1, ha ottenuto ottimi ascolti con una media del 21,7% di share. Pur sfidando la Champions League e la Coppa Italia, un dato positivo considerando gli ascolti meno convincenti ("Doc-Nelle tue mani" a parte) nelle ultime settimane della serialità Rai. A sorpresa la seconda stagione, che inizialmente sembrava scontata, potrebbe non esserci. I motivi non sarebbero noti. Cosa deciderà Maria Pia Ammirati?

alfonso signorini 1

CI VUOLE UN FIORE, TRA GLI OSPITI MORGAN E MACCIO CAPATONDA

"Ci vuole fiore" andrà in onda su Rai1 venerdì 8 aprile, il varietà "green" sarà condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Tra gli ospiti possiamo anticipare la presenza di Marco Castoldi in arte Morgan e del comico Maccio Capatonda, tra gli autori figura il giornalista di Repubblica Ernesto Assante.

maccio capatonda lol chi ride e fuori

ALDA D'EUSANIO, LA TV LE CHIUDE LE PORTE E LEI PUNTA SUL TEATRO

A Mediaset non può mettere piede dopo il famoso Pausini-gate, in Rai l'aria per lei è peggiorata post polemica Vita in Diretta nel 2013. La tv chiude le porte ad Alda D'Eusanio e la conduttrice punta tutto sul teatro dove è in scena con lo spettacolo "E' nata una zucca". Finirà il suo "esilio"?

INDOVINELLI

1) Nella periferia milanese c'è chi giura di aver avvistato insieme la figlia di un potente della tv e l'inviato di una storica trasmissione. Tra loro sarebbe esplosa la passione, chi sono?

2) "Adesso basta", i tecnici di studio di una nota trasmissione si sarebbero rivolti, quasi disperati, al sindacato aziendale. La conduttrice impone l'aria condizionata troppo alta e alcuni sono costretti a lavorare con cappotti, sciarpe e cappelli. Di chi stiamo parlando?

alda deusanio coccola il suo giorgio

3) La discussa opinionista politica, considerata da molti una miracolata, intasca 300 euro per le sue ospitate in un programma del mattino e 500 per il prime time. E' costantemente in onda e riesce a guadagnare più di ventimila euro in pochi mesi, chi è?