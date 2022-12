https://video.corriere.it/spettacoli/noemi-bocchi-mostra-nuova-casa-dove-vive-totti/4d83d50e-78cf-11ed-826e-c8ce3b8cd17b

Ivan Rota per Dagospia

Il travestimento di Cristiano Malgioglio allo speciale di Natale di Tale e Quale Show èda urlo: una sorta di mago Otelma con un gigantesco basco oro a forma di panettone o di mongolfiera in testa. A un certo punto, Pierpaolo Pretelli, uno dei concorrenti, gli si è avvicinato e lo ha baciato sulla bocca. Il commento di Giorgio Panariello: “ A Malgioglio si è gonfiata la mongolfiera. Adesso vola via”.

Ma questo Bastian è il fidanzato di cartone di Ilary? Un’amica ha detto che la Blasi sarebbe rimasta molto male dopo aver visto le foto dell’ex Francesco Totti con Noemi Bocchi e soprattutto quella del nuovo appartamento dei due. Vuoi vedere che Bastian è solo una vendetta? Bisognerebbe chiederlo a Michelle Hunziker che ha passato il ponte a Saint Moritz con la Blasi

Seconda versione diametralmente opposta. Un’altra amica , si fa per dire, ha chiosato: “ Si aspettava (la Blasy) più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”. Ma cosa intende dire? Che Ilary Blasi stava già da tempo con il fantomatico Bastian?

Salire con un brano di ventotto anni orsono ai vertici delle classifiche è un caso unico in Italia: é successo a Ambra Angiolini con T’Appartengo dopo averla ripresentata alle finale di X Factor con un corpo di ballo e effetti luce degni di Broadway. Alla facciaccia di Allegri e di chi le vuole male. Il video del brano é virale.

Al GF Vip, l’ex comodino Daniele Dal Moro sabato notte ha litigato anche con Charlie Gnocchi che l’ha anche strattonato, facendo infuriare il popolo del web:“Tu sei un bel paraculo Charlie! La tua pagliacciata è finita oggi. Smettila di dire idiozie. Io ho mai detto una parola cattiva su di te? E allora finiscila! Sei tu che mi parli dietro. Non mi tirare! Ho la sigaretta in mano smettila”.

Sempre Daniele Del Moro hs fatto pace con Oriana e anche ieri si é confessato con lei. Il ragazzo le ha parlato del suo passato complicato e anche di sua madre, che secondo Daniele é molto simile a lui. “Mia mamma tra me e mia sorella ha come, non dico una preferenza, perché è brutto da dire, però… vabbè comunque per me. Perché sono il primo figlio, che ne ha combinate tante e perché io sono molto simile a lei caratterialmente. Io e lei siamo uguali, lei è come me però più matta”.

Silvia Toffanin imbarazzata a Verissimo dove aveva ospiti i neo sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: “Ragazzi e invece la prima notte d’amore com’è andata?” Alessandro Rossi non ci ha pensato un attimo: “Devo essere sincero, lei era stanchissima. Io invece ero carico duro!“. Toffanin si é coperta il viso: “Oh oddio! Ok” .

Ecco la frecciatina su Instagram di Beatrice Quinta verso Rkomi: “Ciao creature, sappiamo che più o meno nessuno puntava un euro su di me quando ho passato le last call. A poco a poco lavorando duro ho convinto sia il giudice che mi aveva detto no, sia il pubblico che prima non mi vedeva di buon occhio”. Il giudice che le aveva detto no a X Factor era Rkomi che però se la sarebbe volentieri portata a letto

