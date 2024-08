FIUMI D’INCHIOSTRO SUL NULLA IN CUI SI TRAVESTE DA STAFFETTA PARTIGIANA PER DESCRIVERE L’ITALIA COME SE FOSSE L’IRAN DI KHAMENEI

1 - ELODIE “IL MIO CORPO UN INNO ALLA LIBERTÀ NELL’ITALIA DI MELONI I DIRITTI SONO MINACCIATI”

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

elodie backstage calendario pirelli 2025 1

Proviamo tutti insieme a fare insieme questo test. Se sfogliando le foto di Elodie e le altre, sull’ultimo Calendario Pirelli, oltre al comprensibile stupore estetico avvertite anche un senso di disagio, paura, magari rabbia, allora ha ragione lei: «Molti sono terrorizzati dalla libertà altrui. O peggio, la invidiano».

E da qui parte una conversazione con la cantante streetwise del Quartaccio di Roma, che sarebbe più appropriato definire una frustata sulla nostra ipocrita società, in precipitoso tracollo verso la dissoluzione dei principi basilari della democrazia.

Perché ha accettato il Calendario?

«È costellato di grandissime firme della fotografia, donne di spettacolo e cinema. Perché non avrei dovuto?. Ethan James Green, il fotografo, lo ha intitolato Refresh and Renewal».

elodie backstage calendario pirelli 2025 2

Vuole tornare alla tradizione sexy, in modo nuovo. Perché l’ha convinta?

«Il corpo è parte fondamentale del modo di raccontarci e riprenderci la libertà di essere sensuali, che non è lontana dall’essere capaci».

[…] Lei è stata accusata di usare il corpo per raggiungere la fama...

«Sono stata accusata, mi accusano, mi accuseranno...».

Appunto. Non teme che il Calendario riaccenda le polemiche?

«Non mi preoccupa. Ci sono altri problemi, quelli veri. Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato. Non sono cattolica, battezzata, voglio restare lontana da questo modo di pensare».

ethan james green backstage calendario pirelli

Ha detto che il corpo è il suo manifesto.

«Penso lo sia di ogni essere umano. Se ci spostiamo a destra, guardando l’Italia, le donne non sono libere neppure di girare come vogliono. Ciò viene deciso da altri uomini, e ci fa capire quanto la femminilità sia ancora scabrosa.

Essere donna è scabroso. Quindi c’è un controllo sul corpo, oggi più che mai. Mi accusano di sessualizzare e mi fa ridere: vorrei chiedere cosa significa. Il punto è proprio questo: più uno viene accusato per l’uso della propria libertà di espressione, più significa che conduce una lotta giusta».

[…] Perché la donna fa così paura?

«L’uomo è ossessionato dalla donna, ne vorrebbe la proprietà. È il problema generale dell’uomo, anche coi confini. Nessuna terra è di proprietà, e certamente nessun essere umano. Quindi bisognerebbe rivederne il concetto. Cosa spaventa, cosa non basta all’uomo. Perché se senti il bisogno di possedere un altro, dentro ti manca qualcosa. Perciò hai un desiderio bramoso, vorresti mangiare quell’essere umano. È una malattia, andrebbe studiata”.

Questa possessività può essere all’origine dei femminicidi?

ELODIE LOTTA CONTRO IL PATRIARCATO

«Credo di sì, e ci riporta a ridefinire il concetto di proprietà. Un essere umano non può esserlo, neanche un figlio. La separazione esiste ma c’è un problema a monte. Per me questo terrore del distacco è incomprensibile. Perché poi della paura stiamo parlando, e la paura ci fa fare cose orrende».

Ethan è un gay dichiarato. Sul set ha denunciato i politici che creano paura contro la sua comunità, per provocare risposte violente e guadagnare consenso. È così?

«Credo sia colpa della libertà. Quando qualcuno sceglie di esistere come gli viene, suscita timore in chi fa la scelta opposta. […] Gli omofobi sono sempre i primi attratti dal mondo della libertà. Se sei omofobo, chiediti perché, altrimenti non avresti questo interesse. Invece prevale la rabbia, quando sei piccolo dentro».

elodie backstage calendario pirelli 2025

Magari è il pendolo della storia.

«Tornerà indietro per forza, perché l’essere umano è libero. Puoi reprimere quanto vuoi, ma è la nostra natura».

Accade anche in Italia, con il governo Meloni?

«È evidente il problema dei diritti acquisiti, ma minacciati. Attaccando i gay, o l’aborto, si attacca la libertà. La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come può non accorgersi di lavorare per gli interessi degli uomini? È un atteggiamento imperdonabile. Non si può toccare la libertà di scelta. Il nostro è un Paese democratico, dovremmo ricordarcelo sempre. Se poi vogliamo fare altro... Non ho simpatia per questo governo, perché per me la libertà è sinonimo di felicità».

iannone elodie

Eppure Meloni ha consenso nel Paese.

«Perché c’è paura, quando non capisci il vero problema. […] quando le persone vedono personaggi pubblici gridare, comprensibilmente sono d’accordo con loro. Lo so perché poi è il mio linguaggio, lo conosco bene. È confusione. È paura: farti sentire, perché sei terrorizzato. Ma se dall’altra parte vedi qualcuno che parla come te, pensi di essere compreso. Il problema nel mio quartiere è se arriva o no l’acqua.

Emergenze di tale quotidianità, che fanno sorridere. I guai dovrebbero essere altri, non la sopravvivenza. Nasciamo col diritto ad esistere, allo studio, alla sanità. Cose che si dicono, ma poi si rivelano bugie. Allora se in tv vedi uno che parla il tuo linguaggio, pensi che questo suo chiudere tutto ti protegga. Ci credi, perché ti mancano gli strumenti. È facile sedurre chi non ha strumenti».

elodie

Parlare alla pancia per approfittarsi della sofferenza?

«Certo. Perciò è doppiamente meschino. È facile. Cosa facciamo, torniamo al matrimonio a 18 anni, dieci figli? Torniamo al fascismo? Diamo soldi per ogni figlio, 400 euro al mese? Cosa vuoi che ti rispondano? La gente nel mio quartiere non arriva a fine mese, che discorso è? Il politico con proposte simili fa gli affari suoi, senza pensare che ci sono vite dall’altra parte. Quindi è meschino. E da una donna è meschino il doppio».

[…] Lei si preoccupa del modello offerto alle ragazze che la guardano?

«Penso a mia mamma quando mi educava. Ero vanitosa, molto. Lei ci teneva tanto a farmi capire che ero parte di qualcosa. Mi ripeteva tutti i giorni che la bellezza è interiore.

Sembra banale, però è la verità. Un corpo senza anima è niente. La bellezza è vibrazione. Io ho gusti molto differenti dal mio corpo. E quando siamo attratti dal diverso, riusciamo a capire che ci sono tante bellezze.

vincent cassel backstage calendario pirelli 2025 2

Quindi, non mi preoccupo di come racconto la mia alle ragazze, perché mi piacerebbe che vedessero quello a cui sono attenta veramente. Mi piace il corpo, ci gioco, ma non è centrale rispetto a cosa sono. Spero di spiegare alle ragazze ciò che è davvero importante. Il corpo è una parte di te, ma non sei tu». […]

2 - ELODIE "SONO STATA EDUCATA ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, IL CORPO FA PARTE DI QUELLO CHE SONO "

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per “la Stampa”

[…] Elodie […] Per lei mostrarsi nuda è un esercizio di libertà, al grido, femminista «Il corpo è mio e me lo gestisco io».

elodie 2

[…] lei è abituata a sorprendere, e adesso lo farà, nuda, sul calendario Pirelli

«Che male c'è? Queste sono foto artistiche».

Sa che sono pochissime le modelle o attrici italiane che hanno posato per The Cal?

«Sì, lo so, e il fatto di esserci mi emoziona e mi stupisce, nella storia di The Cal ci sono state donne che hanno fatto la differenza. Quando mi hanno chiamata non ci credevo. Lo ho sempre seguito, adesso ci sono. Ma la vita mi ha abituata alle sorprese».

[…] Torniamo al Pirelli e al tema dell'esposizione del corpo. Non tutte le femministe son d'accordo con lei, c'è chi pensa che operazioni del genere siano un retaggio maschile e maschilista.

«Questo Pirelli è molto interessante perché ci sono donne, uomini, transgender e quindi l'idea è di dare piacere agli occhi di tutti, non solo degli uomini. Comunque il corpo fa parte di quello che sono, io sono stata educata alla libertà di espressione e di movimento con il mio corpo.

elodie

Mio padre e mia madre hanno sempre avuto un rapporto sereno con il proprio corpo anche in relazione a noi figlie. Noi siamo nudi, i vestiti li abbiamo inventati, il corpo è bello, vivo, e va mostrato in maniera naturale non in quanto oggetto ma in quanto soggetto. È la casa di quello che siamo e io lo vivo con questo spirito».

Però lei con il suo corpo seduce.

«Mi piace il gioco della seduzione, mi piace giocare in generale perché credo che sia la parte più sana dell'essere umano, Si possono fare cose serissime, giocando».

Le danno fastidio le critiche?

«Bisogna prendersi la responsabilità di chi si è e di cosa si fa invece di guardare cosa fanno gli altri. C'è l'invidia del fare, io cerco di non dare spazio a chi si nutre di giudizi e di insulti, soprattutto sui social. Si parla della gente che fa non della gente che chiacchiera».

[…] «Dolce» non è il primo aggettivo che viene in mente pensando a lei.

«Sono molto dolce invece, gioco a essere seducente ma io sono una patata nella quotidianità. Non sono così legata alla femminilità, sono buffa, e sempre in tuta».

lo spacco di elodie 3

La celebrità l'ha cambiata?

«Più passa il tempo e più mi chiedo come fare a rimanere me stessa. Così mi tengo stretta le persone della mia vita vera, le amiche di sempre che mi ricordano chi sono. Il resto è una proiezione».

[…] In un'intervista ha rivelato di cambiare continuamente casa. Vero?

«Sì, già sto odiando la casa dove sono, comprata da poco.

Non so perché ma ogni anno cambio casa, è vero. Mi annoio e poi gli oggetti diventano troppi, sembra che mi entrino nella testa, mi soffocano. Così li regalo ai vicini o agli amici, a chi passa per strada. Chiunque entra in casa mia deve andare via con qualcosa. Strano ma vero». […]

