MA CHE RICOSTRUZIONE È SENZA IL DETTAGLIO PORCELLO DEL VESTITO SPORCO DI SPERMA? - RYAN MURPHY RAVANA NELLE MUTANDE DI BILL CLINTON E SCODELLA UNA SERIE SULLA TRESCA TRA MONICA LEWINSKY E L’EX PRESIDENTE – NESSUNA RAPPRESENTAZIONE DI ATTI SESSUALI E NESSUN RIFERIMENTO ALLA "MACCHIA" CHE DIVENTA PER GLI AUTORI UN "DETTAGLIO SESSUALE GRAFICO" BEN CONOSCIUTO DA TUTTI… - VIDEO

Dagotraduzione da TheWrap

Impeachment, American Crime Story

“Impeachment: American Crime Story” di Ryan Murphy racconta la storia della famigerata relazione tra il presidente Bill Clinton e l'ex stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Mentre l'imminente antologia di FX si tufferà in molti dettagli sullo scandalo, non includerà le rappresentazioni di atti sessuali avvenuti tra Lewinsky (interpretato da Beanie Feldstein) e Clinton (Clive Owen).

In effetti, l'interazione più intima che i due condivideranno nei primi episodi di "Impeachment", che debutterà il 7 settembre, è un bacio. Gli elementi più espliciti della relazione vengono rivelati durante le telefonate di Lewinsky con l'ex dipendente della Casa Bianca Linda Tripp (interpretata da Sarah Paulson).

E la ragione di questa decisione, secondo la scrittrice Sarah Burgess, è che un numero sufficiente di persone conosce già il «dettaglio sessuale grafico» dello scandalo degli anni '90, come l'abito blu che Lewinsky teneva macchiato dello sperma di Clinton dopo aver fatto sesso orale su lui.

Impeachment - American Crime Story 2

«È sempre stato il mio istinto scriverlo nel modo in cui l'hai visto», ha detto Burgess a TheWrap. «In realtà non ne abbiamo discusso molto. È davvero scioccante... Ero una preadolescente quando è uscito questo articolo e ricordo che il rapporto [del consigliere indipendente Kenneth Starr] era apparso sul Washington Post, che è il giornale della mia città natale. Poiché il dettaglio sessuale grafico era il titolo nel 1998, sembrava... prima di tutto, qualcosa che gran parte del pubblico già sapeva».

Impeachment, American Crime Story 3

Ha continuato: «Per esempio il vestito blu: tutti conoscono esattamente i meccanismi di quello e di cosa si tratta. E penso che molto del mio pensiero sia sempre stato quello di mettermi nei panni di Monica attraverso Beanie, questa persona estremamente giovane che si presenta a Washington con tutta la sua vita davanti a sé. E sentire chi era come essere umano, quali erano i suoi sentimenti e il suo rapporto con Bill, non mi è mai sembrato il cambiamento. E non ricordo... nessuna discussione intensa su come farlo in un altro modo».

Impeachment - American Crime Story 4

"Impeachment: American Crime Story" è incentrato sulla «crisi nazionale che ha travolto Paula Jones, Monica Lewinsky e Linda Tripp come personaggi principali nei primi procedimenti di impeachment del paese in oltre un secolo», con Annaleigh Ashford nel ruolo di Jones e Sarah Paulson nei panni di Tripp.

«Vedrai che siamo molto consapevoli di cosa mostriamo quando, e perché, e cosa non mostriamo, e perché», ha detto Jacobson. «Ed è stato sicuramente un istinto molto calcolato e penso davvero buono da parte di Sarah e qualcosa che penso che abbiamo saputo presto, presto, collettivamente, che volevamo affrontarlo nel modo in cui viene affrontato alla fine. Ma lascia che la serie parli anche di questo mentre arrivi agli ultimi episodi».

Impeachment - American Crime Story 5

Feldstein ha aggiunto di essere "completamente" d'accordo con il modo in cui "Impeachment" ha gestito le scene intime tra Lewinsky e Clinton. Oltre a Feldstein nei panni di Lewinsky e Owen nei panni del presidente Clinton, “Impeachment: American Crime Story” vede Paulson nei panni di Linda Tripp, Edie Falco nei panni di Hillary Clinton, Ashford nei panni di Paula Jones, Billy Eichner nei panni di Matt Drudge e Cobie Smulders (che ha recentemente sostituito Betty Gilpin ) come Ann Coulter.

Monica Lewinsky e Bill Clinton

"Impeachment" è il terzo capitolo della serie "American Crime Story" di Murphy, seguito dalla prima stagione, "The People vs. OJ Simpson" e dalla seconda, "The Assassination of Gianni Versace".