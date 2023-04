MA CHE SORPRESA: DOPO LE DAGO-RIVELAZIONI SULLA FINE DEL MATRIMONIO CON PAOLO BONOLIS, SONIA BRUGANELLI DISERTA “VERISSIMO”! NEL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DEGLI OSPITI DELLE PUNTATE DI OGGI E DOMANI, NON C’È TRACCIA DELLA MOGLIE DI “BANALIS”, CHE SAREBBE DOVUTA ANDARE A REGISTRARE LA TRASMISSIONE GIOVEDÌ CON LA FIGLIA, ADELE. L’INTERVISTA SARÀ SOLO RIMANDATA O È SALTATA? E PERCHÉ? FORSE NON SAPEVA PIÙ COME ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI DOPO IL VIDEO GAG-ATA DI “SMENTITA” INSIEME AL MARITO ? IN COMPENSO, LA TOFFANIN INTERVISTERÀ PADRE GEORG GAENSWEIN E ILARY BLASI... - VIDEO

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 1

Week end ricco di ospiti in casa Verissimo. Sabato 15 e domenica 16 aprile Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio tra gli altri: Ilary Blasi, che il prossimo lunedì partirà con la nuova edizione dell’isola dei famosi e il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici". Non ci sarà, invece, a dispetto dei rumors dei scorsi giorni Sonia Bruganelli.

[...] Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una rottura tra Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis e che sarebbe stata ufficializzata da Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo la coppia ha smentito la crisi con un video estremamente ironico, ma stando agli ospiti comunicati da Mediaset, in studio non ci sarà nemmeno Sonia Bruganelli. Intervista salta o rimandata?

paolo bonolis sonia bruganelli matrimonio 14 giugno 2002

In attesa di dipanare questa matassa possiamo invece confermare che Ilary Blasi ci srà nella puntata che andrà in onda domenica. [...]

Verissimo, ospiti di sabato:

Silvia Toffanin accoglie in studio una grande attrice, Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”. A Verissimo il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici”, Pamela Camassa pronta a sbarcare su “L’isola dei Famosi” e il racconto di Raffaella Fico. E ancora, ritratto per la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e tutte le emozioni di una coppia molto amata di “Uomini e donne”, quella formata da Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio.

BRUGANELLI BONOLIS TOTTI ILARY

Verissimo, ospiti di domenica:

Domenica 16 aprile Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura del Papa emerito (scomparso lo scorso 31 dicembre) sarà per la prima volta a Verissimo, per un’intensa intervista, don Georg Gänswein. L’arcivescovo, che per vent’anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare, è autore del libro “Nient’altro che la verità – La mia vita al fianco di Benedetto XVI”.

E ancora, torna in tv Ilary Blasi, in partenza lunedì 17 aprile con la nuova edizione de “L’isola dei famosi”, il talento e il carisma di Patty Pravoe i super professori di “Amici” di Maria De Filippi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

