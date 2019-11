MA LO CHEF RUBIO CHE DOMANI SERA ANDRÀ A RAI2 COME TESTIMONIAL CONTRO IL CYBERBULLISMO È LO STESSO CHE SUI SOCIAL DICE CHE GLI EBREI SONO “ESSERI ABOMINEVOLI”? – PER SPIEGARE AI RAGAZZI COSA NON FARE SUL WEB IN EFFETTI BASTA FAR VEDERE I SUOI POST SUI SOCIAL – IL COMMENTO A UNA FOTO DI BELEN: “POI DICI LE VIOLENZE. SE I MASCHI LI IMBOCCATE A TETTE E CULI”, IL MEME SU VENDOLA E QUEL POST SUL BULLISMO DI UN PAIO DI ANNI FA: “C’È SEMPRE STATO, SOLO CHE PRIMA SI CHIAMAVA STRADA. È COLPA DEI GENITORI COGLIONAZZI”

Alberto Dandolo per Dagospia

Qualcuno avverta la croce verde che al settimo piano di un condominio di Viale Mazzini, quello che all'ingresso ha una statua di un fiero puledro, c'è urgente bisogno di assistenza e sostegno. I condomini dei piani alti infatti sembrano essere in stato confusionale, con totale perdita del principio di realtà. Udite, Udite : il defenestrato (da Discovery Channel) chef Rubio sarà ospite domani sera in seconda serata su Rai 2 come testimonial contro il cyberbullismo del programna #Ragazzincontro.

Chef Rubio testimonial contro il bullismo? Basta andare sui suoi social o ricapitolare le sue gesta 2.0 negli ultimi anni per capire che Rubio andrebbe sì mostrato agli studenti, ma perché è la rappresentazione esatta di come non si deve essere e cosa non si deve fare sui social. Perfino Amnesty International che lo aveva ingaggiato tempo fa come testimonial contro il bullismo dopo alcune segnalazioni su suoi tweet e post gli diede il benservito con un comunicato pubblico in cui prendeva le distanze da lui. Qualche esempio? Gli ebrei per Rubio sono “esseri abominevoli”, ha scritto “Israele nazista , “sionisti cancro dell’umanità” e “se volete spendere meno eliminate fisicamente i sovranisti “ (con la bandiera di Israele accanto al tweet).

Poi non a caso fa attacchi continui a Saviano che lui definisce “finto giornalista” come se lui invece fosse un vero chef. Ha pubblicato un meme rigetto al referendum con la foto di Nichi Vendola e la scritta “se vince il sì faccio un pompino a tutti”. Vendola lo denunciò. Pubblicó una foto sexy di Belen commentando su Instagram “poi dici le violenze, se i maschi li imboccate a tette e culi grazie Ar cazzo”. Sempre in tema di sessismo scrisse pubblicamente a Selvaggia LUCARELLI che aveva fatto notare i suoi atteggiamenti da bullo “sta cosa che non gliel’ho dato non gli va giù”. Ma la cosa più assurda è che proprio in fatto di bullismo ha dichiarato sui social che prima il bullismo faceva crescere perché agli insulti si rispondeva con le pizze o si chiamavano fratelli, amici e parenti, aggiungendo che la colpa del bullismo è dei genitori definiti COGLIONAZZI. Ha anche scritto dei tweet in cui dichiarava che parlare di bullismo nelle scuole è banale, che il bullismo c’è sempre stato in strada e fortificava i giovani. Insomma, insulta ebrei, donne, omosessuali e minimizza la gravità del bullismo e viene usato come testimonial anti bullismo dalla Rai. Quando si dice servizio pubblico.

Chef Rubio approda in Rai: domani a #Ragazzicontro parlerà di cyberbullismo

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

Nemmeno il tempo di siglare il divorzio con Discovery e Chef Rubio è già in Rai. Il conduttore, noto per le sue irruenti invettive via social, domani in seconda serata apparirà su Rai2, come ospite di #Ragazzicontro, il programma di Daniele Piervincenzi. Il focus, come sempre, sarà sul mondo giovanile, con interviste e testimonianze agli studenti di un istituto scolastico. Ma attenzione, il tema della puntata sarà il cybebullismo e qui l’ironia è facile: Rubio parteciperà forse in qualità di hater?

Nella seconda puntata di #Ragazzicontro, il reportage sarà ambientato sarà a Milano tra i ragazzi del Curie Sraffa, un Istituto di Istruzione Superiore nel quartiere Baggio, vicino allo Stadio San Siro. Con loro, si parlerà soprattutto di social network, di come influenzano e modificano la vita degli adolescenti, di quanto male può fare il cyberbullismo, e di come ci si difende dagli haters.

Tra le testimonianze, un’intervista a Paolo Picchio, padre di Carolina, la 14enne di Novara che 2013, dopo essere stata vittima di episodi umilianti da parte di alcuni compagni, non ha retto alla gogna mediatica e si è tolta la vita.

Poi, per l’appunto, ci sarà Rubio, che sulle sue pagine social innesca quotidiane contese contro chi non gli garba, con toni a dir poco ruvidi. Piervincenzi, che dello chef è amico (ad accomunarli la passione per il rugby), lo inviterà a parlare delle sue tanto discusse intemerate da sollevatore di polemiche?

