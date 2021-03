MA CI FACCIA IL PIACERE, SI SCANZI - SELVAGGIA LUCARELLI SCOTENNA ANDREA SCANZI PER LE SCUSE OFFERTE PER AVER OTTENUTO IL VACCINO PRIMA DEL TEMPO: “NON CI SI AUTO-DEFINISCE CAREGIVER, PER SOSTENERE CHE SI AVEVA IL DIRITTO A VACCINARSI. BASTAVA DIRE: AVANZAVA UN VACCINO, NE HO APPROFITTATO. LA SECONDA COSA SU CUI NON SI PUÒ SBAGLIARE, SE CI SI AUTO-PROMUOVE TESTIMONIAL DI ASTRAZENECA, È IL CONTINUARE A DIRE "HO FATTO PRATICAMENTE DA CAVIA", "MI SONO PRESO IL RISCHIO". È UN MODO SBAGLIATO DI RASSICURARE. SPERO CHE SCANZI CI RIFLETTA”

Per me Scanzi si può vaccinare, può andare da Chenot, può entrare in liste verbali accessibili solo a conoscenti/ amici/ amici di amici (grave errore della asl Toscana, che poi ha cercato di rimediare in tutta fretta il giorno dopo) ma su due cose non transigo: non ci si auto-definisce caregiver, per sostenere che si aveva il diritto a vaccinarsi. Bastava dire: avanzava un vaccino, ne ho approfittato e grazie a chi me lo ha permesso.

Perchè i caregiver non sono figli premurosi come sicuramente sarà Andrea, ma persone che dedicano la loro vita all'assistenza e alla cura di persone con gravi disabilità e patologie. Molte di queste persone sono costrette ad abbandonare il lavoro e convivono con la persona fragile.

La differenza è importante, e non si deve fare confusione. Su questo non si può giocare, perchè anche in Toscana non sono ancora vaccinati nè (molti) caregiver nè (molti) soggetti fragili. E che Pierpaolo Sileri non ritenga questo passaggio fondamentale, ma si limiti a una difesa d'ufficio senza aggiungere altro, fa parecchia impressione.

La seconda cosa su cui non si può sbagliare, se ci si auto-promuove testimonial di Astrazeneca, è il continuare a dire "Ho fatto praticamente da cavia", "Mi sono preso il rischio", "Dovete ringraziare perchè tutti gli italiani terrorizzati non si volevano più fare il vaccino, io l'ho fatto", "La mia famiglia era in apprensione per me". Se c'è un modo sbagliato di rassicurare è dire che chi si vaccina fa da cavia, rischia, che paura.

12 milioni di persone solo nel Regno Unito e un milione in Italia si sono vaccinate con Astrazeneca, il vaccino è sicuro e non c'è alcun atto di eroismo, nel farselo. Gli eroi sono quelle persone fragili che attendono educatamente di vaccinarsi, rischiando di prendersi il virus ogni giorno. Spero che Scanzi ci rifletta.

Per il resto, tirare fuori il suo vecchio video è una cazzata, questa polemica domani sarà nello sgabuzzino delle cose dimenticate e Andrea tornerà ad occuparsi di altro, per sua fortuna, ma la questione caregiver e persone fragili non deve essere dimenticata. E non deve essere usata. Vaccinateli tutti e il prima possibile.

