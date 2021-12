MA COME, BELEN NON ERA SOLO "DUE TETTE E UN CULO"? - MICHELE MORRONE BECCATO MANO NELLA MANO CON BELEN RODRIGUEZ DURANTE UNA CENA AL RISTORANTE “EL PORTEÑO PROHIBIDO” A MILANO - EPPURE NON MOLTO TEMPO FA L'ATTORE PROTAGONISTA DI “365 GIORNI” AVEVA DETTO: "FIDANZARMI CON BELEN? IL MIO PROTOTIPO DI DONNA È UN PO’ PIÙ ALTOLOCATA DI DUE TETTE E UN CULO. PERÒ CHI LO SA…" (E A LEI VA BENE STARE CON UN GALANTUOMO CHE LA DEFINIVA COSÌ?) - VIDEO

Da www.whoopse.it

Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location "piccante" e buon cibo… certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto.

Whoopsee è in grado di mostrarvi in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attore in compagnia della showgirl argentina. Eccoli mano nella mano durante una cena al ristorante “El Porteño Prohibido” a Milano.

Eppure non sembra passato molto tempo da quando il protagonista di “365 giorni” ha pronunciato queste parole: «Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…». Ora quel «chi lo sa» risuona più vero che mai, non credete?

