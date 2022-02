3 feb 2022 16:19

MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! – EMMA, AVVOLTA IN UN MERAVIGLIOSO ABITO IN VELLUTO, SFODERA LA COSCIA E CONQUISTA TUTTI – LORENA CESARINI CAMBIA CINQUE ABITI E NE AZZECCA MEZZO – SANGIOVANNI VESTITO DA "MON CHERI" – TRUPPI: LA CANOTTERIA NEMMENO IN SPIAGGIA, FIGURIAMOCI ALL’ARISTON - LE VIBRAZIONI VESTITI DA LE VIBRAZIONI – ELISA IN BIANCO E L’EFFETTO “FROZEN” È ASSICURATO – IRAMA SI METTE ADDOSSO IL CENTRINO DELLA NONNA - AKA7EN IN VERSIONE SALAME