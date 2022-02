5 feb 2022 11:48

MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! – NOEMI FA A BOTTE CON I COLORI - MARIA CHIARA GIANNETTA IN GONNELLA NON SBAGLIA UN COLPO – RKOMI CI TIENE A FARCI SAPERE CHE HA L'ADDOMINALE SODO – TRUPPI MANDA IN LAVANDERIA LA CANOTTA NERA E INDOSSA QUELLA GARIBALDINA – FRANCESCA MICHIELIN AVVOLTA IN UNA TOVAGLIA DA TAVOLA – GIANNI MORANDI E JOVANOTTI APPENA SBARCATI DOPO UN TURNO IN CROCIERA - LA RAPPRESENTANTE DI LISTA DIRETTAMENTE DA MARTE… VIDEO