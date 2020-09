Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Ma Ignazio Moser ha veramente tradito Cecilia Rodriguez? Pare proprio di sì. Inoltre le attenzioni dedicate a Diletta Leotta hanno fatto incazzare di brutto la sorellina di Belen.

Le sorelle Rodriguez, di ritorno da Ibiza, in barca per una gita al largo di Capri, si sono messe a ballare e cantare alcune canzoni in spagnolo che parlavano di amore e tradimento. Il tutto culminato nella frase cantata a squarciagola: “Porque su novio a ella la enganaba”, ovvero in italiano: “Perché il suo ragazzo la ingannava”. A Capri hanno partecipato a una festa dove si dice che Matteo Bocelli non staccasse gli occhi da Belen. Sarebbero una gran bella coppia...

Barbara D’Urso sará stata contenta dello spezzone in topless dedicatole dal programma “Techetecheté”? Di sicuro le casalinghe che seguono i suoi programmi saranno rimaste stupite, ma la puntata con.43 minuti di ‘debutti tv’ ha sbancato l’Auditel con 4.141.000 telespettatori e il 21.2% di share.. Realizzata da Fausto Massa, autore anche di Temptation Island, la puntata , come dicevamo, ha avuto il suo clou con una Barbara d’Urso in topless in prime time Rai nel lontano 1978.

Un cenacolo estivo a Portofino che ha permesso di unire due storie. Arturo Artom ha unito musica leggera, musica classica e teatro con Davide Livermore e Mario Lavezzi: una serata speciale nel corso della quale gli incredibili aneddoti della storia personale di Mario Lavezzisi si sono alternati alle canzoni che ha interpretato e composto. Sul palco il Maestro Davide Livermore, tra i più grandi registi di opere liriche al mondo e nuovo Direttore del Teatro Nazionale di Genova, che dal palco ha interloquito e cantato con Lavezzi in un’inedita unione tra musica pop ed opera lirica.

Lui é da tempo che lo dice: “Mi piacerebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip” chiosa va da tempo Cristiano Malgioglio e ora pare che la sua richiesta sia stata esaudita. “Ma il suo ruolo mi spieghi qual’é?”, come cantava Renato Zero: dará forse consigli d’amore?

Fiorella Mannoia torna con un nuovo inedito intitolato “Chissà da dove arriva una canzone”, scritto per lei da Ultimo. «La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale - ci racconta Fiorella Mannoia - Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo».

Luisa Via Roma ha tenuto il terzo evento di beneficenza a favore di UNICEF Italia la scorsa sera a Capri, a supporto di UNICEF per l’emergenza COVID19.Tenutasi nella Certosa di San Giacomo a Capri, l’indimenticabile evento si è svolto con un cocktail, una cena di gala e un’asta e tantissime belle donne. Raccolto oltre 1 milione di euro.

La serata,voluta da Andrea Panconesi, CEO LuisaViaRom, Paolo Rozera, Direttore Generale di UNICEF Italia e Tommaso Chiabra, Fundraising Chairman UNICEF Italia, ha visto performers come il gruppo pluripremiato Clean Bandit, la pop-star Rita Ora e il leggendario tenore italiano Andrea Bocelli. Tra gli ospiti , Alessandra Mastronardi (GoodWill Ambassador UNICEF Italia), Natasha Poly, Nathalie Emmanuel, Tina Kunakey, Cindy Bruna, Ezra Miller, Suki Waterhouse, Lorenzo Serafini, Lena Perminova, Hana Cross, Iris Law.

Lo stile é “impogatizio”,ma occhio alla borsa. Non che una futura regina come Kate Middleton debba essere a tutti i costi sciatta, ma deve essere fluida nei movimenti, non impacciata quando incontra personalità eminenti. Ed è proprio per questo motivo che Kate è sempre vista con la borsa portata sulla mano sinistra. Così puó stringere la mano e via elencando....

Un applauso a Valentina Ferragni ambasciatrice del “body positivity”.Ecco le sue parole: “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi.

Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti. A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto.”La sorella di Chiara Ferragni era tornata nel mirino degli haters.

Giovedì 28 agosto è stata registrata la prima puntata di “Uomini e Donne” in cui possiamo vedere alcuni dei protagonisti e anche le coppie più chiacchierate del periodo ovvero: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ( come vi avevamo anticipato) e Giovanna Abate e Sammy Hassan. Sono stati presentati i nuovi tronisti: Davide, Gianluca, Jessica e Sofia. molti strana l’assenza di Barbara De Santi e Anna Tedesco. In molti sono rimasti stupiti da ciò dato che erano diventate “acchiappa-share”. Che cosa é successo?

Dopo le varie discussioni e i diverbi con gli ospiti nel programma “Io e Te”, Pierluigi Diaco se l’é presa con la collega Giusy Legrenzi su RTL 102.5 che affermava quanto sia difficile parlare di attualità senza nominare il Covid-19. Diaco non condivideva e la lite é scoppiata in diritta. Ironia della sorte: da ieri “Io e Te” non é piú in onda, proprio a causa di un caso di Covid nella redazione del programma.

La nipotina di Pretty Woman aspetta un figlio. Zia Julia Roberts è al settimo cielo: alla soglia dei 30 anni, l’attrice Emma Roberts diventa mamma grazie al bellissimo compagnoGarrett Hedlung con cui sta da circa un anno.dopo aver archiviato la storia con Evan Peters

L’attrice è giá arrivata a Venezia per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e già ha fatto casino: accompagnata dalla sua agente con la quale aveva una liason, ha preteso una suite anche per lei in quanto non ci vuole più dormire insieme . Il produttore sta cercando una soluzione....

