28 gen 2022 19:18

MA SENZA VESSICCHIO CHE SANREMO È? IL MAESTRO È POSITIVO DA GIORNI E LA SUA PARTECIPAZIONE ALL’ARISTON È IN BILICO. LO HANNO ANNUNCIATO LE VIBRAZIONI CHE SPERANO DI POTER CONTARE NELLA SUA DIREZIONE: “STA BENE, CI SENTIAMO IN CONTINUAZIONE E SPERIAMO CI SIA PER MARTEDÌ O MERCOLEDÌ. SE NON SI NEGATIVIZZASSE IN TEMPO, TROVEREMO UN SOSTITUTO...”