28 nov 2022 19:01

MA SOUMAHORO SAPEVA DI TUTTE LE ATTIVITÀ, DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLE SOCIETÀ, DEGLI STIPENDI NON PAGATI? ERA DAVVERO ALL’OSCURO DI TUTTO? LA MOGLIE DEL DEPUTATO NON RISPONDE ALLE DOMANDE DELL’INVIATO DI “NON È L'ARENA” (VIDEO) - I DUBBI DI GILETTI SULLA PROVENIENZA DEI SOLDI UTILIZZATI DAL DEPUTATO PER L'ACQUISTO DELLA CASA COSTATA 360MILA EURO E PAGATA IN PARTE IN CONTANTI E IN PARTE ATTRAVERSO UN MUTUO – VIDEO