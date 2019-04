MA VERAMENTE AVETE MONTATO UN CASO? DOPO ANNI DI STUPRI, NUDI INTEGRALI E SESSO SELVAGGIO LA RETE SI INDIGNA PER LA SCENA DI “GAME OF THRONES” IN CUI ARYA STARK PERDE LA VERGINITÀ CON GENDRY - “SEMBRA UNA MINORENNE” TUONANO I BACCHETTONI CHE DEVONO AVER DIMENTICATO LE PRIME STAGIONI DELLA SERIE – IL TWEET DI RISPOSTA DI HBO È EPICO, MENTRE L’ATTRICE MAISIE WILLIAMS RICORDA IL MOMENTO IN CUI HA LETTO IL COPIONE E….

La stagione finale de Il Trono di Spade è iniziata la scorsa settimana, e i fan non vedono l’ora di scoprire chi si siederà sull’Iron Throne quando tutto sarà terminato. Altri si stanno chiedendo se le forze del Continente Occidentale saranno in grado di fermare il Re della Notte e il suo esercito di Estranei. E altri vogliono sapere se Jon Snow continuerà ad andare a letto con sua zia. Nonostante ciò, HBO vuole ricordarvi qualcos altro, ovvero che Arya Stark è maggiorenne.

Sull’account Twitter ufficiale del Regno Unito, HBO ha scherzato su tutte le cose folli e bizzarre che Arya ha fatto durante la sua avventura, indicando esplicitamente che la brutale assassina adesso ha 18 anni:

All’età di 18 anni, nel Continente Occidentale, dovresti: aver avuto un animale domestico, esserti trasferito per contro proprio, aver viaggiato in lungo e in largo, aver avuto una lista di persone da uccidere, aver finto di essere del sesso opposto per fuggire alla cattura, essere stato cieco per un po’, aver ucciso almeno tre persone della tua lista.

Naturalmente, molti fan non sanno come rispondere. La maggior parte di loro ha scherzato, puntualizzando che HBO, in questo modo, ha voluto preannunciare in maniera non così velata, che forse lo show sta preparando una scena di sesso per Arya.

E, alcuni fan, sembrano essere contrari all’idea. Dopotutto, Maisie Williams ha debuttato nello show quando era ancora una bambina. Anche dopo un decennio, molti spettatori l’hanno vista crescere e pensano che una scena del genere sia imbarazzante e scomoda.

Ma questo è Il Trono di Spade, e la serie è diventata celebre proprio per la sua narrazione complessa e riflessiva. E la Williams adesso ha 22 anni.

È stato scioccante vedere un pubblico di personaggi che aveva visto crescere… diventare una donna? Tra le reazioni forti c’è stata quella dell’attrice che interpreta Sansa Stark, Sophie Turner…Seguono SPOILER maggiori per Il Trono di Spade 8×02.

Arya Stark e Gendry hanno da tempo dimostrato di condividere una certa chimica e molti presumevano che una relazione tra i due personaggi fosse inevitabile. Queste supposizioni si sono rivelate corrette quando Arya ha lasciato cadere i suoi vestiti a Winterfell per perdere la verginità con Gendry nell’episodio appena andato in onda. Subito dopo la trasmissione della puntata, la Turner ha creato la sua storia su Instagram con una reazione sorprendente.

“In onore della Pasqua, immagino che Il Trono di Spade abbia voluto che la trama volesse che un piccolo coniglietto pasquale, hop, hop, saltellare in quella —-“, ha detto la Turner. Da allora la story è diventata virale attraverso i social media.

A quanto pare, l’attrice di Arya Maisie Williams e l’attrice Sansa Sophie Turner hanno avuto una conversazione sulla scena immediatamente dopo aver letto la sceneggiatura.”Ho chiamato Maisie e ho pensato: ‘L’hai già letta?'” Ha detto la Turner a Entertainment Weekly. “E lei ha risposto, ‘sono a metà dell’episodio 1.’ E io: questa scena, questa pagina, leggila! È bellissima! Lei era molto felice.”

Ha aggiunto la Williams, “Sophie ha detto, ‘Qualunque cosa tu faccia, devi saltare a questo episodio, leggi prima questa scena.” Così l’ho letta subito questo ed è stato praticamente tutto quello che ho saputo sull’intera stagione.”All’inizio pensavo fosse uno scherzo.

Ero tipo, ‘Yo, bravo.’ E [gli showrunner erano] tipo, ‘No, non l’abbiamo fatto quest’anno.’ Oh f-k! “Poi è arrivata la lettura ufficiale, in cui la Williams si è resa conto che questa scena era molto reale. “Ho letto la sceneggiatura e leggendo la scena ho pensato ‘Oh, lo faremo davvero. Quando la girerò questa? Devo andare in palestra’”, ha detto la Williams. “Un intero elenco di cose.“

