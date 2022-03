MACCIO MACCIO MAN - MACCIO CAPATONDA HA VINTO LA SECONDA EDIZIONE DI "LOL-CHI RIDE È FUORI" DOPO UN FACCIA A FACCIA CON VIRGINIA RAFFAELE A TEMPO SCADUTO: "ERAVAMO STREMATI. CREDO CHE ALLA FINE VIRGINIA ABBIA VOLUTAMENTE RINUNCIATO ALLA VITTORIA PER CONCEDERSI UNA RISATA DAVVERO LIBERATORIA" - "IL PIÙ PERICOLOSO PER ME ERA GUZZANTI: UN MITO PER ME, DA SEMPRE. CON UN UMORISMO CHE REPUTO AFFINE AL MIO…" - VIDEO

Adriana Marmiroli per “La Stampa”

Premessa, per chi non avesse ancora visto l'ultima puntata di LOL su Amazon Prime: qui si fanno spoiler. E alla fine ne restarono solo due. Oltre il tempo massimo delle 6 interminabili ore, uno di fronte all'altro in un faccia a faccia che è vera singolar tenzone a chi resta impassibile, mentre l'altro (e altri) fanno di tutto per farli cedere.

Gli ultimi 15 minuti di Lol 2 meritano tutta la stagione: Maccio Capatonda e Virginia Raffaele, così apparentemente diversi come comici, che si sfidano a fare le vocine, le lingue, i rumori, strabuzzare gli occhi. Hanno già resistito al guastatore Lillo, al Mago Forest e al suo concerto per solo capezzolo. Corrado Guzzanti è troppo.

E alla fine Virginia, stoica fino a quel momento cede alle insidie del vecchio amico ed esplode in una gran risata liberatoria suggellata da un abbraccio che è quasi commovente, una sorta di tributo, e mai perdere è stato così divertente: «Quando mi ricapita - commenta Virginia - di esplodere in una risata d'amore, di stima, di divertimento, di liberazione».

«Vi ho restituito la vostra vita - dice Guzzanti - non è poco: se no stavate così altre 24 ore». Capatonda è come impietrito e quasi non ci crede. È lui il vincitore. Coriandoli, risate, l'assegno da 100 mila euro devoluto al Wwf, la faccina logo di Lol come trofeo personale. «Mi resterà per tutta la vita il rimpianto di non avere potuto ridere per una battuta che è veramente fantastica. L'occasione persa di una gran risata», sospira il vincitore.

Antesignano del demenziale su Youtube, creatore del personaggio di Maccio Capatonda (che poi gli è rimasto appiccicato annullando il suo vero, Marcello Macchia) e del triste Mariottide, divenuto virale sul web, lanciato in tv dai soliti noti della Gialappa' s'Band dimostratisi una volta in più ottimi talent scout, autore di serie web e tv altrettanto fuori di testa, autore e interprete dalla mimica glaciale di film intelligentissimi e assurdi (Italiano medio e Omicidio all'italiana), nel gruppo di Lol, tra comici abituati all'improvvisazione del palcoscenico, pareva un po' un alieno: la sua essendo una comicità sempre filtrata dalla scrittura e dalla telecamera.

E invece da vero camaleonte ha saputo adattarsi.

«Ho scoperto un altro me. Per me che non ho mai fatto nulla dal vivo ma girato video e film, è stata un'esperienza nuova, che mi ha aperto a nuove esperienze. Non l'ho mai fatto, ma ora penso che tenterò il teatro. Detto questo, Lol è stata esperienza difficile e bella, interessante: fuori dalle solite strade precostituite. Puoi fare di tutto, senza che nulla ti venga precluso. Non hai nessuna limitazione».

A parte ridere.

«Effettivamente. Terribile. Dopo la prima ammonizione ero terrorizzato, avevo paura anche solo di parlare. Perché non è solo la risata a essere vietata, ma anche un minimo arricciamento di labbra. Così lo vivevo come un'inibizione a interpretare personaggi che fossero sorridenti: anche quello ti era vietato. Ed è lì, infatti, che sono caduto la prima volta».

Sinceramente quanto le è stato difficile restare serio, e chi l'ha messa più in difficoltà?

«Il mio personaggio è in genere abbastanza glaciale, poco espressivo in quel senso. Non mi era quindi difficile più di tanto. Ma lo stesso: ero con veri e propri mostri della comicità. Come resistere? Il più pericoloso per me era Guzzanti: un mito per me, da sempre. Con un umorismo che reputo affine al mio. È imprevedibile, ma ugualmente irresistibile quando (o forse ancora di più se) interpreta i suoi cavalli di battaglia, Vulvia, Venditti, il Poetino».

E il faccia a faccia con Virginia Raffaele?

«Eravamo stremati. Avvenuto dopo lo scadere delle sei ore, è durato molto di più di quando non si veda nel montaggio finale. Confesso che non sapevamo come uscirne. Ma proprio questo lo ha reso ancora più delirante. Penso che proprio per questo abbia pagato in termini di spettacolarità. Io credo che alla fine Virginia abbia volutamente rinunciato alla vittoria per concedersi una risata davvero liberatoria. Avvenuta per altro su una battuta davvero insuperabile di Corrado».

La messa in onda corrisponde purtroppo con un momento veramente tragico, l'invasione dell'Ucraina da parete della Russia. Come si sente con la guerra alle porte?

«Spero che la guerra non sia alle porte, ma alle porte chiuse. Seguo con partecipazione e sgomento quanto sta accadendo. È vero, LOL è uscito in un momento sbagliato, ma questo tipo di programmazioni - decise mesi e mesi prima - non si possono cambiare. Ferma restando la predominanza della cronaca e della guerra, penso che sia giusto che a tutti sia concesso di potersi ritagliare, a fine giornata, un momento di leggerezza, di svago e sfogo, che ti allontani dalla gravità del momento». -

