PAOLA FERRARI INSTINCT - "STANNO USANDO IL VAR PIU’ SUL VIDEO IN CUI ACCAVALLO LE GAMBE CHE IN CAMPO AGLI EUROPEI - VI ASSICURO CHE NON HO LA FARFALLINA TATUATA..." - LA GIORNALISTA A "UN GIORNO DA PECORA": "IL PARAGONE CON SHARON STONE È AZZARDATO, LEI IN QUELLA SCENA NON INDOSSAVA L'INTIMO, IO INVECE PREFERISCO..." – POI RIVELA CON QUALE AZZURRO ANDREBBE A CENA (SPOILER: NON E’ UN CALCIATORE) - VIDEO