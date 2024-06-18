FLASH – IL TERZO POLO? AL MIGLIOR OFFERENTE! RENZI VUOLE PORTARE IN DOTE I SUOI PARLAMENTARI A FORZA ITALIA! MATTEONZO HA MESSO SUL PIATTO 9 DEPUTATI E 7 SENATORI, MA TAJANI NICCHIA. IL MINISTRO DEGLI ESTERI, IN PIENA EBBREZZA POST-ELETTORALE, NON VUOLE ACCOLLARSI I DIRIGENTI DEI PARTITI MA FARE L’OPA SUI POCHI ELETTORI RIMASTI AL TERZO POLO – E CALENDA? SOGNA DI RIENTRARE NEL PD, MA ELLY & COMPAGNIA DANZANTE NON VOGLIONO ACCOLLARSELO...-
GRILLO PRONTO A SFANCULARE CONTE: SE ZOMPA IL LIMITE AI DUE MANDATI, PEPPINIELLO DOVRÀ FARSI IL SUO PARTITO, CON UN ALTRO NOME E SIMBOLO – IL MOVIMENTO 5 STELLE DOVRÀ TORNARE ALLE ORIGINI: NO ALLEANZE, DISTANZA DAI PARTITI E ATTEGGIAMENTO CORSARO – PER LA LEADERSHIP DI DOMANI SCALPITA VIRGINIA RAGGI, MA BEPPE-MAO IMMAGINA UN ESTERNO (NON ISCRITTO NÉ ELETTO IN PARLAMENTO) DA SCEGLIERE ANCHE ATTRAVERSO LE PRIMARIE…
DAGOREPORT – RISIKO BESTIALE A BRUXELLES! URSULA VON DER LEYEN, NONOSTANTE I VETI DEL TRIO TUSK-MACRON-SCHOLZ, S’ALLISCIA LA MELONI PER BLOCCARE I FRANCHI TIRATORI TRA POPOLARI E SOCIALISTI. MA L’INCIUCIONE SARÀ RIVELATO DOPO IL VOTO: SE L’ITALIA INCASSERÀ UN COMMISSARIO DI PESO, FRATELLI D’ITALIA SI SARÀ APPECORONATO ALLA COFANA TEDESCA (E ALLORA SÌ CHE SALVINI E LE PEN INIZIERANNO A CECCHINARE LA “TRADITRICE” GIORGIA) – OCCHIO A MACRON: ANCHE SE INDEBOLITO PER L’AVANZATA DELLE DESTRE IN FRANCIA, DA “ANIMALE FERITO” PUÒ DIVENTARE UNA MINA VAGANTE
DAGOREPORT – GIORGIA MELONI SPERAVA DI RINVIARE LA DECISIONE SULLE NOMINE UE A DOPO IL 7 LUGLIO, QUANDO SI AVRANNO I RISULTATI DELLE ELEZIONI LEGISLATIVE FRANCESI. SPERAVA DI PRESENTARSI BELLA TOSTA AL TAVOLO DEL NEGOZIATO, SULL’ONDA DI UN SUCCESSO DELLA MAL-DESTRA LE PEN. E INVECE, QUEL MERLUZZONE DI CHARLES MICHEL HA FATTO CONTENTO MACRON: IL CONSIGLIO EUROPEO FORMALE SULLE NOMINE SI TERRÀ IL 27/28 GIUGNO (LA CENA DI OGGI È UNA RIUNIONE INFORMALE…)
FLASH! - CIAK, SI CAMBIA: ALLA PRESIDENZA DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, GIUNTO AL TERMINE IL MANDATO DI GIAN LUCA FARINELLI, IL SINDACO GUALTIERI HA DECISO DI NON RINNOVARLO. AL POSTO DI FARINELLI, REO DI AVER INCIUCIATO CON IL CAMERATA D’ITALIA MOLLICONE, È PRONTO A SBARCARE SALVO NASTASI (PER LA DISPERAZIONE DI SANGIULIANO…)
CRACK, ALLA FINE TUTTO CROLLERÀ (GIORGIA COMPRESA) - “MONTE DI PIETÀ”, LABIRINTICA E IMPIETOSA MOSTRA DELLO SVIZZERO CHRISTOPH BUCHEL ALLA FONDAZIONE PRADA DI VENEZIA, È UN PRECIPIZIO NELL’ABISSO DEL DENARO. LÀ DOVE COLLASSA LA NOSTRA PATOLOGICA COMPULSIONE DI ACCUMULARE TUTTO E DI PIÙ, TRA CELEBRITÀ DIVORATE DALLA POLVERE DELL OBLIO E STILISTI RIDOTTI A BARZELLETTA, LÀ, IN UN MONDO-PALUDE CHE HA SUCCHIATO TUTTO, TIZIANO E CANALETTO, “MERDA D’ARTISTA” DI MANZONI E LE TELE-VENDITE DI WANNA MARCHI, CARRI ARMATI E BORSETTE TAROCCATE PRADA, L’IMMAGINE CHIAMATA AD ACCOMPAGNARCI ALL’ULTIMA MINZIONE DELL’UMANITÀ, APPOGGIATA DAVANTI AL BAGNO, SOPRA UNA SCATOLA PRONTA PER ESSERE SPEDITA VIA, È LEI, GIORGIA DEI MIRACOLI CHE SORRIDE INCORNICIATA…