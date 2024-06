18 giu 2024 12:43

FLASH – IL TERZO POLO? AL MIGLIOR OFFERENTE! RENZI VUOLE PORTARE IN DOTE I SUOI PARLAMENTARI A FORZA ITALIA! MATTEONZO HA MESSO SUL PIATTO 9 DEPUTATI E 7 SENATORI, MA TAJANI NICCHIA. IL MINISTRO DEGLI ESTERI, IN PIENA EBBREZZA POST-ELETTORALE, NON VUOLE ACCOLLARSI I DIRIGENTI DEI PARTITI MA FARE L’OPA SUI POCHI ELETTORI RIMASTI AL TERZO POLO – E CALENDA? SOGNA DI RIENTRARE NEL PD, MA ELLY & COMPAGNIA DANZANTE NON VOGLIONO ACCOLLARSELO...