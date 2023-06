MADONNA DELL’INCORONATA! NEL NUOVO CORSO MELONIANO DI VIALE MAZZINI LA SEMI-CONOSCIUTA GIORNALISTA SARDA INCORONATA BOCCIA, MOLTO STIMATA DAL DG RAI GIAMPAOLO ROSSI, È DATA PER CERTA COME VICEDIRETTRICE DEL TG1 – LA MAGGIONI FAVORITA PER PRENDERE IL POSTO DELLA ANNUNZIATA, IN PALINSESTO TORNANO ANCHE MAGALLI E LIPPI – LA BATTUTA: “QUI, SE NON CI ANDIAMO PIANO, FINISCE CHE VIENE RESUSCITATO IL QUARTETTO CETRA O CHE CI RITROVIAMO AL BANO SPALMATO SU TUTTI I PALINSESTI”

I più modernisti del nuovo corso Rai - a loro piacerebbe anche essere chiamati futuristi - ironizzano bonariamente: «Qui, se non ci andiamo piano, finisce che viene resuscitato il Quartetto Cetra o che ci ritroviamo Al Bano spalmato su tutti i palinsesti». Puntare su tutto su Baudo o su Arbore non si può, per eccesso d’anagrafe. Ma a Viale Mazzini la tendenza - giustificata, perché il pubblico vuole essere rassicurato con volti conosciuti - è quella di partire dall’usato sicuro, specie in una fase in cui sono in atto tanti rivolgimenti e il rischio spaesamento (è domenica sera, e Fabio Fazio dov’è?) va evitato a tutti i costi.

E dunque, per cambiare ma per ancorarsi allo stesso tempo alle certezze di sempre, ieri proprio di palinsesti si è parlato nella riunione, interlocutoria, del comitato editoriale della Rai che da sette anni non veniva convocato. S’è trattato di un primo confronto tra l’ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi con i direttori di genere: big del calibro di Marcello Ciannamea, del PrimeTime, e Angelo Mellone, del DayTime, più tutti gli altri compreso Paolo Corsini che guida gli Approfondimenti informativi ossia i talk show politici. Chi ci sarà al posto di Lucia Annunziata?

Ma anche o soprattutto: come supplire all’uscita di volti notissimi, agli occhi dell’Italia televisiva e nazional-popolare, come quello di Fabio Fazio? La strategia della Rai è quella manzoniana dell’”adelante, con juicio”. Ovvero, avanti ma senza strappare troppo. E così, serve dare forza all’usato sicuro e insieme alle “pantere grigie”, ovvero a chi è già ben conosciuto presso il pubblico, che è abitudinario, e a chi rappresenta la storia catodica di questo Paese.

Giancarlo Magalli avrà spazio e grande ascolto sul palcoscenico della nuova-vecchia Rai. Claudio Lippi sarà protagonista del ritorno in Rai con una nuova trasmissione. E se si guarda avanti, c’è anche insieme molta attenzione all’amarcord - «Noi aggiungiamo, non dimentichiamo, vediamo il futuro ma abbiamo il culto della storia della Rai», è il mood al Settimo Piano - e guarda caso Carlo Conti tra pochi giorni sarà in onda con «I migliori dei migliori anni»: trasmissione in cui la tivvù nazional-popolare riconosce se stessa e rilancia la propria memoria. E non c’è nulla di più futuro che il passato, è la convinzione della governance a Viale Mazzini.

Proprio perché si vuole investire sui volti più noti e apprezzati, Monica Maggioni sembra avere più possibilità - rispetto a Luisella Costamagna, voluta dai 5 stelle, o a Monica Giandotti reduce da Agorà - di sostituire nella fascia della domenica a pranzo Lucia Annunziata sui Rai3. Ma lei o altri in quella fascia corrono il pericolo di essere schiacciati da pezzi da novanta come la Venier su Rai1 con Domenica in E per SuperMara s’annunciano fasti come sempre e più di sempre nella Rai che guarda avanti ma anche indietro e che vuole credere nei talenti di sempre come marchio di antica qualità, quasi dei classici. La sera, a riprova del gusto del tradizionalismo, è sicuro il turnover Insinna-Insegno all’Eredità. Così come, ed è una delusione al Settimo Piano, è sicuro che non arriverà in Rai il top player Nicola Porro. Ma Incoronata Boccia - quota sovranista - è data per certa vicedirettrice del Tg1.

