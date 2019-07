MADONNA HA VISTO L’ALLUCE – DOPO IL VIDEO DI “MEDELLIN” CON IL CANTANTE COLOMBIANO MALUMA NONNA CICCONE CI HA PRESO GUSTO: “OHHH IL SUO ALLUCE. NON ERA SCRITTO CHE DOVESSI LECCARGLI I PIEDI. È SUCCESSO E BASTA. E LI LECCHEREI ANCORA OLTRE A ESSERE BONO È ANCHE UN…” – VIDEO

Francesca Galici per www.ilgiornale.it

MADONNA CIUCCIA L'ALLUCE DI MALUMA NEL VIDEO DI MEDELLIN

Madonna continua a essere una indiscussa regina del pop mondiale, non solo per la sua musica ma anche e soprattutto per il suo modo di essere, spesso sopra le righe e mai banale. Le ultime collaborazioni con Maluma sono diventate rapidamente iconiche e il videoclip di Medellìn è una vera e propria perla per i cultori del genere. Di tutto il video, però, c'è una scena che più di altre ha catturato l'attenzione ed è quella in cui Madonna lecca i piedi del suo partner. Un momento feticistico che ha fatto molto clamore e di cui la cantante è tornata a parlare recentemente in un'intervista a iHertradio.

madonna + medellin maluma 8

Lady Ciccone non nasconde il suo apprezzamento per il venticinquenne cantante colombiano con il quale ha avviato una collaborazione di successo. Maluma è uno dei sex symbol del panorama musicale mondiale e Madonna non si è lasciata sfuggire l'occasione per rilasciare qualche dichiarazione piccante su di lui: “Posso dirvi che lui oltre ad essere bono è anche una bella persona. Lavorare con lui è stato molto bello.”

madonna + medellin maluma 4

Incalzata dall'intervistatore sulla famosa scena della clip di Medellìn, Madonna non si è tirata indietro: “Com'era il suo alluce? Ohhh il suo alluce. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi. Le cose spesso succedono e basta. Lui comunque ha dei bellissimi piedi, questo è vero. Onestamente se tornassi indietro li leccherei ancora. Non vi mentirò, in questo caso posso dire davvero che è bello dalla punta dei capelli a quella dei piedi.”

madonna + medellin maluma 5

Le dichiarazioni di Madonna sono sempre al limite della provocazione ma è indubbio che il suo giudizio sia condiviso quasi universalmente vista l'avvenenza di Maluma. Non molto tempo fa anche al cantante colombiano è stata chiesta la sua opinione sull'esperienza sul set con Madonna, in particolare in relazione alla scena del piede. Il giovane sex symbol non ha negato di essersi trovato a proprio agio con la cantante italo-americana e che l'imprevisto gli sia piaciuto: “Non tutti possono dire ‘Madonna mi ha leccato l’alluce’. Io posso dire che è bellissimo.”

