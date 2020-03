LA MADRE DI FAVOLOSO ACCUSA NINA MORIC DI AVER DATO UN MORSO AL CANE. LO SO CHE ARRIVEREMO A FARE LA MACCHINA DELLA VERITÀ AL CANE” - TWEET ‘NON E’ LA D’URSO! SGARBI HA PAURA DI PERDERE I SOLDI DI MEDIASET. MINACCIA DENUNCE E PROCESSI, MA POI CHIEDE SCUSA CON UN MAZZO DI ROSE. DICE AGLI ALTRI CAPRA, MA POI LUI È UN AGNELLINO IMPAURITO” - QUALE SARÀ IL PROSSIMO PASSO DI RODRIGO ALVES? SI TRASFORMERÀ IN PEPPA PIG?

Le scuse di Sgarbi ma viste da Barbara d’Urso ?? #noneladurso pic.twitter.com/5dIGJrIPUL — Trash Italiano (@trash_italiano) March 1, 2020 Barbara che chiede ad Heather Parisi di far sapere ai cinesi che ha mangiato il biscotto cinese in diretta a Pomeriggio Cinque ??? #noneladurso pic.twitter.com/WEoXBtMOvk — Trash Italiano (@trash_italiano) March 1, 2020

TWEET E IMMAGINI TWEET E VIDEO PUNTATA "NON E' LA D'URSO" DEL 1 MARZO

Vittorio Feltri@vfeltri

Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io.

Vittorio Feltri@vfeltri

Se dovessi scegliere tra la D’Urso e il virus scarterei lei

Bart@BartdAngelo1

In risposta a @vfeltri

Io tra te, la D’Urso e il virus sceglierei quest’ultimo. Almeno da lui si può sperare di guarire.

Daniela@danielatulli

Intanto Feltri sta sfanculando la D'urso. Si aspettano rose per la prossima settimana

#noneladurso

Tosca@buffetosca

Feltri ormai è invitato nelle trasmissioni per dire: non mi ripete le palle. Ciao giornalismo

#noneladurso

VIPERISSIMA trαsh@Viperissima_

Sgarbi fa un casino, minaccia denunce e processi in tribunale, ma poi chiede scusa con tanto di mazzo di rose. Dice agli altri capra, ma poi lui è un agnellino impaurito.

#noneladurso

Ragazzo Comune @RAGAZZO_COMUNE

Sgarbi ha paura di perdere i soldi di Mediaset

#noneladurso

Alice@aliceborgonovo_

Col monologo di Sgarbi, abbiamo esaurito tutte le espressioni facciali della d'Urso per stasera #noneladurso

ZuzZu@zzurrinaa

Sgarbi che chiede scusa ‘non chiedendo scusa’, portando delle rose ‘che non porta’

#noneladurso

RMvoice@RMvoice1

In sintesi: Sgarbi fa pace con Mediaset e con la possibilità di continuare ad essere ospitato nei programmi Mediaset; non chiede scusa ma fa il solito pippone sul significato delle parole; Barbara fa finta che sia stata fatta pace; volta pagina e TANTI CARI SALUTI! #noneladurso

Trash Italiano@trash_italiano

Barbara: "ora devo cambiare argomento, devo fare lo scontro con il cane" È tutto così no sense e bellissimo

Cicero93@Cicero87

Amo troppo questo programma per la capacità di passare dal coronavirus al Ken umano passando per Nina Moric che morde un cane e per lo stupro di Asia Argento #noneladurso

Trash Italiano@trash_italiano

IL CONFRONTO TRA NINA MORIC, LA MADRE DI FAVOLOSO E IL CANE

#noneladurso

Trash Italiano@trash_italiano

IO LO SO CHE ARRIVEREMO A FARE LA MACCHINA DELLA VERITÀ AL CANE. #noneladurso

Veronica Focolario@ale_223

Asia e Fiore Argento nella stessa puntata #noneladurso

TIM?R STEFFENS@lIomiIo

“Io sono figlia di Dario Argento tu non sei un c*zzo di nessuno” – Fiore Argento al fidanzato di Antonella Elia

Alex e basta@xanterpala

Dario Argento ha smesso di fare film dopo aver visto come sono cresciute le figlie #noneladurso

Matte G@JBFletchers

Asia Argento cambia parrucca, e finge di essere due persone diverse? #noneladurso

jane@ohmygogh_vante

Ma Clizia cosa stai dicendo? Anche io sono siciliana, ma questo non mi “giustifica” dal dare del Buscetta a qualcuno, solo per una “reminiscenza” legata al fenomeno della nostra terra. Dai, su. Ammetti il tuo errore e basta #noneladurso

Melissa Marocco@__kiki90

Con pentito, Buscetta, intendevo dire che era un infame. Sempre meglio, Clizia, sempre meglio. #noneladurso

AriGiuri@aariiiii98

Clizia al GF:“Eh,potrei dire che era un film”

Clizia a #noneladurso: “NO MA NON MI SERVIVA QUALCOSA PER DIFENDERMI”

Sta parlando da due secondi e giá ha detto una stronzata

sil@sil_smil

Mi sento un po' offesa nella mia intelligenza da Clizia che continua a ripetere la storia delle reminiscenze scolastiche sull'uso di Buscetta COME SE NOI CI CREDESSIMO #noneladurso

Trash Italiano@trash_italiano

CLIZIA HAI PERSEVERATO CONDIVIDENDO I MESSAGGI DI QUELLI CHE PENSANO CHE LA SQUALIFICA SIA STATA INGIUSTA. #noneladurso

Trash Italiano @trashitaliano

CLIZIA INCORVAIA NON TI CREDERÒ MAI. Paolino, non cascarci. #noneladurso

*Martina@Marti__Ml

Tanto colta, conosce la storia di Buscetta, sa cosa vuol dire essere un pentito di mafia e se ne esce con ste frasi ripetute più volte? Mi dispiace Clizia "acta est fabula, plaudite"!! Visto che ti piace così tanto citare a cazzo! #noneladurso

capatesuspigolo@nonecapate

“Non ce ne frega niente dell’età di Clizia”, disse Carmelita, mentre stava già preparando la scaletta della prossima puntata con la macchina della verità dall’Alabama #noneladurso

Madame Y@yleniaindenial

Voglio imparare l'abilità di Clizia nel continuare a giustificarsi peggiorando sempre di più la situazione. #noneladurso

TheOthersBellyFiller@GioElCogo

D’Urso: -Dopo la pubblicità ci sarà il ken umano e tutte le sfere saranno contro di lui Pubblicità D’Urso: -adesso vediamo le sfere, non so se saranno tutti contro Rodry #noneladurso

Alice is seeing Louis and Harry@artvdemi

Faceva già paura da ken umano adesso da barbie è proprio da film horror #noneladurso

Luca D'Isanto@Tedesk98

Rodrigo Alves (il Ken umano) ora è un incrocio tra Lory Del Santo e Francesca Cipriani #NonELaDurso

erneeest@erneeesto

il ken umano da katia ricciarelli si è trasformato in ilary blasi #noneladurso

Mariano Bombarda@bombarda9

È passato da essere il Ken umano a la Maria Giovanna Elmi del 1987 #noneladurso

Nick Tara@nick_tara92

Spende 600.000 euro in interventi chirurgici per essere il Ken umano. Ora vuole diventare donna, la Barbie umana. Quale sarà il prossimo passo di Rodrigo Alves? Il passaggio al regno animale? Si trasformerà in Peppa Pig? Stay tuned. #noneladurso

