Alessio Esposito per www.ilmessaggero.it

Magalli ha recentemente annunciato la fine della sua relazione con la 22enne Giada Fusaro. In un'intervista al settimanale “Gente”, il 71enne ha definito il proprio rapporto con la ragazza come «un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre», terminata a causa della «differenza d'età».

Ma la verità potrebbe essere un'altra. Giada Fusaro ha infatti smentito tutto attraverso il proprio profilo Instagram: «Sto subendo un nuovo attacco sui social per colpa di un’intervista di Magalli, che nuovamente mi indica quale sua fidanzata e si permette persino di affermare che mi avrebbe lasciata in quanto lo "disturbavo" con video-chiamate».

La 22enne sostiene di non essere mai stata con Magalli e aggiunge: «Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che non ho mai avuto una relazione Magalli. E nessuno si deve permettere di farsi pubblicità sulla mia vita. Aiutatemi a smentire per favore». I due si erano conosciuti l'anno scorso durante una puntata della trasmissione "I Fatti Vostri", in cui la giovane raccontò di aver subito violenze sessuali dal suo maestro di karate all'età di 12 anni. La coppia è stata paparazzata insieme in più di una circostanza, ma la natura di questo rapporto - evidentemente - non era chiara a entrambe le parti.