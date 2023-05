MAGALLI DA COMBATTIMENTO – IL CONDUTTORE SI SCAGLIA CONTRO IL REGISTA MICHELE GUARDÌ, CON CUI PER 30 ANNI HA DATO VITA A “I FATTI VOSTRI”: “GUARDÌ È STATO OSPITE IN PARECCHI PROGRAMMI PER PUBBLICIZZARE IL SUO LIBRO E NON MI HA MAI NOMINATO. CITA SOLO QUELLI CHE NON CI SONO PIÙ, COME CASTAGNA E FRIZZI, MA SE PER ESSERE CITATI DA LUI BISOGNA MORIRE MI VA BENE COSÌ” – POI PUNZECCHIA SALVO SOTTILE, ATTUALE CONDUTTORE DELLA TRASMISSIONE: “SOSTIENE DI AVER RADDOPPIATO I MIEI ASCOLTI MA…”

È un Magalli polemico, quello che su Facebook si scaglia contro Michele Guardì, con cui per un trentennio ha dato vita a I Fatti Vostri, prima della separazione di oltre un anno fa. Il conduttore, da qualche tempo lontano dalla Tv, ha pubblicato sui social un post in cui attacca proprio Guardì, contestandogli un totale silenzio sulla sua persona nonostante, nelle ultime settimane, stia girando in diverse trasmissioni Tv per presentare il suo libro.

Queste le sue parole: “Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”.

Poi il post di Magalli si rivolge proprio all'attuale conduttore de I Fatti Vostri, Salvo Sottile, ipotizzando che il silenzio di Guardì abbia altri motivi: "Forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc. )e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo". […]

