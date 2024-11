IL MAGHETTO VA SPREMUTO FINO ALL'ULTIMO CENTESIMO - LA WARNER BROS., CHE DETIENE I DIRITTI DI HARRY POTTER, PUNTA SULL'USATO SICURO: TRA PARCHI GIOCHI, MERCHANDISING, VIDEOGIOCHI, SERIE TV E PERSINO UN TALENT SHOW CULINARIO, LA CASA DI PRODUZIONE AMERICANA VUOLE CATTURARE UNA NUOVA GENERAZIONE DI FAN DELLA SAGA CREATA DA J.K. ROWLING - LA WARNER SA DI AVERE UNA GALLINA DALLE UOVA D'ORO TRA LE MANI E NON HA NESSUNA INTENZIONE DI MOLLARLA: TROPPO RISCHIOSO PUNTARE SU UN NUOVO FRANCHISE...

Gli attori della saga di Harry Potter - all’inizio del franchise al cinema erano bambini delle elementari sono cresciuti, si sono sposati, sono diventati genitori eppure non lasciano Hogwarts. Tom Felton (Draco) colleziona le action figure Funko Pop! e Gary Oldman (Sirius) tornerebbe nel cast se gli dessero il ruolo di Silente.

La magia non finisce mai, per la gioia di Warner Bros Discovery: l’universo potteriano è diventato il Wizarding World per catturare una nuova generazione di fan non solo con la saga letteraria. […] Nel 2026 andrà in onda una serie per cui sono già iniziati i casting aperti a tutti i bimbi, anche ai non attori, come successe ai tempi di Daniel Radcliffe e company, scoperti spesso tra classi di recitazione e banchi di scuola.

E in Inghilterra il 14 novembre debutta il talent show culinario Harry Potter: wizards of baking , condotto dai gemelli Weasley (interpretati da James e Oliver Phelps). […] Quando si ha per le mani una gallina dalle uova d’oro non si molla facilmente, perché non si tratta solo di film, pièce teatrali, parchi, ma anche di un merchandising che va dal colosso giapponese Miniso al re dei mattoncini Lego. Per non parlare del negozio di gadget di tre piani a New York, con altri sparsi per Londra, dalla stazione di King’s Cross all’aeroporto di Heathrow.

E i videogame: l’ultimo in ordine cronologico ( Hogwarts Legacy ) ha venduto 30 milioni di copie, e ci si aspetta un successo simile non solo per il sequel ma anche per il prossimo, Harry Potter: Quidditch Champions , perché fa leva sul gioco inventato dalla scrittrice che ha veri campionati in giro per il globo, il quidditch, appunto. E in Italia? A dicembre arriva il cine-concerto de Il principe mezzosangue , a Roma e Milano, eseguito dal vivo da 80 elementi dell’Orchestra italiana del cinema.

Ormai si parla d’intrattenimento per la famiglia, di passaggio di libri e dvd di generazione in generazione che permette ai bambini di oggi di conoscere un fenomeno che ha oltre vent’anni e gode di ottima salute, di una storia e di valori senza tempo. […]

