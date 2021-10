MAGHI E MAGHEGGI – DOPO IL FLOP IN PRIMA SERATA SU RAI 2 (1,9% DI SHARE), “VOGLIO ESSERE UN MAGO” E' COSTRETTO A TRASLOCARE. IL PROGRAMMA, COSTATO MIGLIAIA DI EURO E VENDUTO ALLA RAI DALLA "STANDBYME" CON A CAPO SIMONA ERCOLANI, SARÀ SPOSTATO AL POMERIGGIO - COME MAI IL DIRETTORE DI MEO NON LO HA CANCELLATO? FORSE PERCHÉ C’È DI MEZZO LA ERCOLANI, EX SOCIA E AMICA DEL VECCHIO AD RAI SALINI, VERSO LA QUALE IL DIRETTORE DI RAI 2 HA PIÙ DI QUALCHE MOTIVO PER ESSERE RICONOSCENTE? - VIDEO

Martedì Raidue ha toccato il suo record negativo in prime time, (1,9% di share) e lo ha fatto salutando quella che è stata unanimemente definita la peggior direzione della rete, quella di Ludovico di Meo, prossimo a ricoprire l’incarico di direttore della sede Rai di San Marino.

In onda c’era "Voglio essere un mago" programma da centinaia di migliaia di euro a puntata realizzato all’esterno, costosissimo appalto venduto alla Rai dalla "Standbyme" con a capo Simona Ercolani.

In qualsiasi altra rete italiana dopo un 1,9 in prime time il programma sarebbe stato sospeso, cancellato. Invece no. Di Meo lo ha trasformato in un appuntamento quotidiano e lo ha spostato al pomeriggio, dove i numeri probabilmente non cambieranno di molto. Domanda: se non ci fosse stata la Ercolani di mezzo (ex socia e amica del vecchio ad Rai Salini ) verso la quale - dicono in Rai - Di Meo abbia più di un motivo di riconoscenza, un altro programma flop avrebbe avuto la stessa fortuna?

SOSPESI PER FLOP I MAGHI DI RAI 2

Mattia Buonocore per “www.davidemaggio.it”

L’incantesimo non ha funzionato. La disfatta di martedì (373.000 spettatori – 1.9%) non lascia scampo a Voglio Essere un Mago. A due puntate (su 5) dal termine, il programma prodotto dalla Stand By Me di Simonetta Ercolani è stato cancellato dalla prima serata di Rai 2. Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, la rete non anticiperà di una settimana la messa in onda della prima puntata de Il Collegio 6, che rimane confermata per il 26 ottobre (qui i nuovi allievi).

Nato – in maniera non troppo originale – proprio sulla scia del Collegio, Voglio Essere un Mago non è riuscito a raccogliere il fedelissimo pubblico del reality scolastico venendo bocciato dal pubblico sin da subito (3.9% – 691.000 spettatori l’ascolto della puntata d’esordio).

Dopotutto già La Caserma, altro emulo de Il Collegio, aveva conosciuto una parabola discendente e il tema magia non sembra così irresistibile. Ennesimo stop per gli influencer in tv, visto che il programma prevedeva anche la presenza di alcune persone popolari in rete.

Filone “young adult reality” concluso?

