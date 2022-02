IL METODO DI PIERFERDINANDO CASINI PER “SILURARE” I FIDANZATINI DELLA FIGLIA: “LEI LI PORTAVA A CASA. IO VEDEVO QUESTI RAGAZZI DUE O TRE VOLTE E CONTINUAVO A TACERE, ZITTO. E ALLORA LEI A CHIEDERMI: "PAPÀ, VUOI DIRMI CHE NE PENSI?". E IO NIENTE. ANZI, DICEVO: "SE VUOI SAPERE IL MIO PARERE, ME LO DEVI CHIEDERE CINQUE VOLTE". MA SONO ED ERO CONSAPEVOLE CHE IL MODO MIGLIORE PER SUGGERIRE A UNA FIGLIA DI NON FREQUENTARE UN RAGAZZO CHE EVENTUALMENTE NON TI PIACE È DI NON FARGLIELO SAPERE…” - “BERLUSCONI? HA CAPITO CHE ORA DEVE UNIRE. RENZI? UNO CHE FA SEMPRE DI TESTA SUA. I 5STELLE SONO MATURATI E FRANCESCHINI…”