MAHMOOD, GIÙ LA MASCHERA! - IL CANTANTE VA A MYKONOS CON IL PRODUTTORE DEL SUO BRANO “SOLDI”, DARIO FAINI - I DUE VENGONO BECCATI DA “CHI” ABBRACCIATI, POI IN SPIAGGIA E INFINE IN VASCA IDROMASSAGGIO - LA LUNGA PERIFRASI DEL GIORNALE DI SIGNORINI: “I DUE NON SI SONO MAI PERSI DI VISTA, SONO SEMPRE STATI INSIEME. TRA BAGNI, CREME SOLARI SPALMATE L’UNO ALL’ALTRO…”

Gabriele Parpiglia per “Chi”

MAHMOOD E DARIO FAINI

«Soldi è disco di platino in Spagna dopo aver conquistato la Grecia! Non ci posso credere! Ringrazio tutti». Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Soldi è al settimo cielo. La sua hit, oltre ad aver conquistato l’Italia, vola in Spagna e in Grecia ed è qui, tra le calde spiagge di Mykonos, che il cantante ha deciso di festeggiare questa doppia vittoria. E con chi la festeggia? “Chi” svela il suo compagno di viaggio: il produttore discografico proprio di Soldi, Dario Faini, in arte Dardust, musicista, pianista, che collabora con i grandi della musica italiana (tra cui Jovanotti).

MAHMOOD E DARIO FAINI

Mahmood e Faini, in vacanza non si sono mai persi di vista, sono sempre stati insieme. In spiaggia, nell’idromassaggio del loro hotel, durante le passeggiate. Tra bagni, creme solari spalmate l’uno all’altro, sedute sotto il sole e selfie. Come quello che Faini ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, da solo, sullo sfondo degli splendidi colori di Mykonos: una foto artistica con un ringraziamento tenero ad Alessandro, autore dello scatto.

Quest’ultimo ha risposto con l’emoticon di un delfino. Poi sotto, nei commenti, i fan del cantante si sono scatenati per celebrare la bellezza della felicità raccontata dalla coppia attraverso una semplice immagine. Ma, guardando bene, non c’è foto di Faini, negli ultimi mesi, che non abbia un like di Mahmood e viceversa.

MAHMOOD E DARIO FAINI

In Grecia i due hanno trascorso parte del tempo in un lussuoso hotel con camera vista mare. Inoltre, non hanno optato per le spiagge pop dell’isola, quelle dove s’incontra gente attrezzata di cellulari per fare “Vip Watching”, ma hanno scelto angoli più selvaggi, senza lettini e ombrelloni, senza musica, senza aperitivi, per vivere al meglio la natura e la reciproca compagnia. Tra un momento di relax e l’altro, è poi arrivata la notizia che premia il lavoro di entrambi e che li ha resi felici: Soldi è disco di platino sia in Spagna sia in Grecia.

MAHMOOD E DARIO FAINI

Gli occhi increduli di Mahmood, questo ragazzo che è entrato tra i big di Sanremo dopo essere passato da Sanremo giovani ed è stato super apprezzato anche all’Eurovision (dove è arrivato secondo), sono oggi occhi pieni di felicità e soddisfazione. E quando il sorriso è condiviso, tutto diventa più bello.