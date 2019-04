MAI DIRE MAINETTI – I COMMISSARI DI EDISUD, EDITRICE DELLA “GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO”, STANNO VAGLIANDO LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PRESENTATA DA “DENVER CONSULTING”, SOCIETÀ COLLEGATA A WALTER MAINETTI – ANCHE ANGELUCCI ERA INTERESSATO, MA LA PROPOSTA DELL’EDITORE DEL “FOGLIO” SAREBBE IN POLE POSITION

Carlo Festa per “il Sole 24 Ore”

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

I commissari giudiziali ed amministratori della Società Edisud, che edita la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, nominati dal Tribunale di Catania stanno vagliando il piano industriale contenuto nella manifestazione di interesse formulata pochi giorni fa dal socio di minoranza Denver Consulting, società collegata a Walter Mainetti, immobiliarista del gruppo Sorgente ed editore del giornale il Foglio.

Mainetti possiede già il 30% di Edisud, mentre socio di maggioranza era Mario Ciancio Sanfilippo, i cui beni (tra cui il quotidiano La Sicilia) sono stati sequestrati. Ciancio Sanfilippo è sotto processo nell' ambito delle inchieste della Procura di Catania sugli affari di Cosa Nostra.

Mainetti punta ad acquistare la Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, giornale con 130 anni di storia, ritenendo di poterla rilanciare, anche grazie a partnership con altri gruppi che gestiscono quotidiani locali. La società Edisud genera un giro d' affari di 13 milioni, con una perdita di 6 milioni e una posizione debitoria di circa 30 milioni. Una perizia ha indicato che il valore del marchio e dell' immobile di proprietà del gruppo è attorno ai 27 milioni.

Il Tribunale di Catania, competente ad autorizzare il deposito della domanda di concordato preventivo in continuità presso il Tribunale di Bari, sta verificando i presupposti per il salvataggio del quotidiano di Puglia e Basilicata che diffonde oltre 19mila copie (come media giornaliera) ed ha oltre 450.000 lettori al giorno (dati Audipress) che rappresentano una rilevante base per la raccolta pubblicitaria nazionale e locale in concessione alla società Mediterranea, controllata dalla Edisud. C' è da dire che anche il gruppo Angelucci era interessato al quotidiano, ma ora sarebbe in pole position Mainetti, editore e noto imprenditore a capo di un rilevante gruppo immobiliare, la cui Sgr è stata commissariata lo scorso anno da Banca d' Italia per la verifica dei rapporti intrattenuti con Enasarco.

