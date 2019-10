MAI DIRE RAI - GLI SPOT STANNO ANDANDO IN ONDA, MA PER IL NUOVO PROGRAMMA DI FIORELLO IN RAI MANCA ANCORA UN DETTAGLIO NON SECONDARIO: LA FIRMA DELLO SHOWMAN SICILIANO - SI PARLA DI UN CONTRATTO NELL’ORDINE DI DIVERSI MILIONI DI EURO, MA ANCORA NON C’È NIENTE DI CERTO. IL 4 NOVEMBRE DOVREBBE PARTIRE LA TRASMISSIONE… – VIDEO

(AGI) - Roma, 17 ott. - Gli spot stanno andando in onda, divertenti e ammiccanti annunciano 'Viva RaiPlay', il nuovo programma di Fiorello in Rai, dapprima con la striscia serale alle 20,30, dal dopo Tg1 all'inizio de 'I Soliti Ignoti', al via il 4 novembre che fino all'8 novembre sara' trasmesso sia da Rai1 che da RaiPlay e quindi dal 13 novembre nei week end solo - stando a quanto finora annunciato - sulla piattaforma streaming del servizio pubblico, dove poi saranno 18 gli show live, fino al 22 dicembre. Previste anche 6 puntate su Rai Radio.

E anche 'incursioni', un classico di Fiorello, sulla tv generalista. Fin qui tutto come previsto. O quasi. Perche' mentre gli spot danno per imminente il via al programma e rappresentano il punto d'arrivo della preparazione di un progetto, manca ancora la firma del contratto tra la Rai e lo showman siciliano. E si parla di un contratto dell'ordine di diversi milioni di euro, la cui firma potrebbe arrivare a giorni. Oggi in cda Rai l'argomento potrebbe entrare tra le 'varie ed eventuali' all'ordine del giorno, sollevato da alcuni consiglieri.

Si diceva contratto milionario: cifre ufficiali non ne vengono fatte ma indiscrezioni AGI parlano di milioni per Fiorello e autori, mentre il resto per rifacimento studi, spese produzione e costo degli spot. A proposito di spot, due o tre di quelli preparati sarebbero stati bocciati dall'artista, con costo a carico Rai.

(AGI) - Roma, 17 ott. - Quanto agli autori, sono scelti dall'artista, come lo stesso aveva annunciato qualche mese fa in un'intervista a un quotidiano, quindi esterni sebbene la Rai ne annoveri diversi al suo interno. Nel quadro del contratto dovrebbe essere prevista una 'incursione' dello showman al prossimo Festival di Sanremo.

Da segnalare poi che l'investimento del servizio pubblico su questa nuova avventura di Fiorello - che l'amministratore delegato Fabrizio Salini in occasione della presentazione dei palinsesti aveva definito "un progetto unico al mondo per le tipologie di linguaggio adottate" - passa per la realizzazione di nuovi studi radio a via Asiago, dove c'e' il cuore del polo produttivo radiofonico del servizio pubblico, ovvero la loro rimodulazione in chiave radiotelevisiva. Studi che resteranno ovviamente alla Rai ma che si aggiungono o comunque vanno ad interessare quelli esistenti.

A suo tempo il direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, aveva detto che quella sara' la casa di Fiorello nei prossimi mesi per la realizzazione del suo prodotto multimediale. E sara' Rai Radio2 ad ospitare 6 puntate di questo show 'fluido' nei week-end tra il 16 novembre e il 22 dicembre. E a quanto pare saranno inseriti nelle uscite di Radio Rai le spese per il rifacimento degli studi. E ovviamente in azienda ci si chiede quale sara' poi l'offerta 'live' di RaiPlay.