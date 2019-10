MAI DIRE TV - FAZIO PREPARA UNA NUOVA EDIZIONE DI ''ANIMA MIA'', ORMAI SIAMO AL REVIVAL DEL REVIVAL. FRECCERO LO HA PROGRAMMATO PER LA PRIMA SERATA DEL GIOVEDÌ, MA SICCOME È IN SCADENZA L'OK DEFINITIVO LO DOVRÀ DARE IL SUO SUCCESSORE - MILLY CARLUCCI PREPARA TRE PROGRAMMI: OLTRE A ''BALLANDO'' ARRIVA ''IL CANTANTE MASCHERATO'' E ''UNA NOTTE AL MUSEO'' - GIAMMARIA TORNA SU RAI2 CON ''PETROLIO''

Giorgio Ponziano per ''Italia Oggi''

FABIO FAZIO CLAUDIO BAGLIONI ANIMA MIA

Fabio Fazio torna alle origini. Sta lavorando al revival di Anima mia, il programma da lui condotto insieme a Claudio Baglioni su Rai2 nel 1997 dedicato ai miti e alle mode musicali ma non solo. Carlo Freccero, direttore di Rai2, ha approvato il progetto, che sarebbe destinato alla prima serata del giovedì. Ma il direttore se ne andrà il 28 novembre, quando scadrà il suo contratto, e quindi l' approvazione definitiva della proposta spetterà al suo successore.

Fazio comunque è pronto per questa nuova-vecchia avventura televisiva.

Intanto Avvenire, il quotidiano dei vescovi loda Freccero: «Ci sono stati dei nuovi prodotti della rete, delle acquisizioni importanti e delle conferme di successo, segno di una ritrovata vitalità di Rai2 grazie alla direzione di Carlo Freccero». Prosit.

Milly Carlucci spopolerà su Rai1. Sta preparando ben tre programmi. Da Altamura (il 2 novembre) partiranno le selezioni per Ballando con le stelle, che prenderà il via a marzo (prima concorrente: Elisa Isoardi), mentre il 10 gennaio debutterà con Il cantante mascherato, trasmissione che coinvolgerà una serie di personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno esibirsi completamente mascherati celando così la loro identità a pubblico e giuria. Infine sta approntando il canovaccio di Una notte al museo, dove personaggi celebri scelgono un' opera d' arte sotto cui dormire e al risveglio dovranno raccontare in che modo essa ha condizionato il sonno e la psiche.

Duilio Giammaria approda a Rai2 con la nuova serie di Petrolio, programma di approfondimento giornalistico in terza serata (alle 23.30), dal primo novembre. Con cento puntate, 13 stagioni alle spalle e un certo pendolarismo tra le reti, Giammaria è ormai un veterano del giornalismo non urlato. Primo tema scelto per questo ritorno: la Brexit.

Max Giusti, Marco Mazzocchi, Asia Argento, Vera Gemma sono tra le coppie in partenza per la Thailandia, ma andranno anche in Cina e Corea, per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, che Rai2 trasmetterà la prossima primavera. Il conduttore (riconfermato) Costantino della Gherardesca dovrà cercare di frenare il crollo degli ascolti: dai 2,3 milioni (9,8%) di telespettatori del 2015 a 1,5 milioni (7,3%) dell' ultima, settima edizione. Proprio in seguito a questi dati sembrava che la rete non riproponesse il costoso programma, invece è stata concessa una prova d' appello.

Megan Montaner è la star delle soap spagnole (la sua ultima trasmessa in Italia, da Canale5, è stata Lontano da te). L' ammiraglia Mediaset proporrà in prima serata, dal 17 novembre, quattro puntate di La caccia: Monteperdido. Si tratta di un thriller psicologico già proposto in Spagna con buon successo, tanto che si sta girando una seconda serie.

milly carlucci a io e te 7

Giovanni Maria Dettori, direttore della sede Rai di Cagliari, alle prese col primo di una serie di scioperi indetti congiuntamente dai tre sindacati confederali e da quelli autonomi. Motivo: il blocco del turnover. In pratica i sindacati chiedono 4 assunzioni. Dice Marianna Stara, battagliera segretaria regionale Uilcom: «A causa della mancanza di questo personale la messa in onda dell' informazione, delle trasmissioni in lingua sarda e della programmazione in generale è stata garantita solo dall' abnegazione e dallo sforzo profuso dai dipendenti in termini di straordinari e mancato godimento di ferie e riposi».

Vincenzo Mollica, giornalista storico e pensionando del Tg1, ingaggiato da Fiorello. Sarà nel cast di Viva RaiPlay che dopo un' interminabile campagna promozionale finalmente approderà in tv da lunedì 4 novembre, in una prima settimana-promozionale come striscia di 15 minuti dopo il Tg1 delle 20, perciò anche su Rai1 oltre che su RaiPlay, poi dal 13 novembre al 22 dicembre ogni mercoledì. giovedì e venerdì in esclusiva su RaiPlay, che dovrebbe appunto lanciarsi grazie a Fiorello.

max giusti foto mezzelani gmt020

Evan Thomas, autore del libro biografico su Richard Nixon, e lo sceneggiatore Ron Bass sono al lavoro per una serie tv che racconterà la vita del 37esimo presidente Usa, abile stratega di politica estera ma la cui carriera rimarrà per sempre macchiata dallo scandalo Watergate. La serie sarà trasmessa il prossimo anno negli Stati Uniti ed è in corso la vendita dei diritti in Italia. Chi vincerà la partita?

Alberto Angela (Ulisse, Rai1) nulla può contro Belèn Rodrìguez (Tù sì que vales, Canale5). Sabato sera è stato doppiato. 5,3 milioni (30%) per Belèn, 2,9 milioni (15,4%) per Angela. Domenica invece è Rai1 a primeggiare nettamente con Vanessa Scalera, nei panni di Imma Tataranni (Rai1, 4,7 milioni, 22,2%) mentre il film di Canale5, Benvenuti al Sud si ferma a 2 milioni (9%), poco più di quanto ottengono Fabio Fazio (Che tempo che fa, Rai2, 1,8 milioni, 7,4%) e le Iene (Italia1, 1,8 milioni, 7,4%). Da registrare che su Tv8 il Gran premio di Formula 1 del Messico è stato seguito da 2 milioni (9.5%).

Infine il venerdì sera Carlo Conti continua a surclassare Gianni Morandi: Tale e quale show (Rai1) è stato seguito da 4 milioni (20,2%), la fiction L' isola di Pietro 3 (Canale5) s' è fermata a 2,7 milioni (13,7%).

Buono il risultato di Fratelli di Crozza, su Nove: 1,3 milioni (5,6%).

GIUSEPPE CARBONI

Lilli Gruber (Otto e mezzo, La7) ha scritto per Edizioni Solferino (quelle del Corriere della Sera, quindi stesso editore, Urbano Cairo, de La7) il libro Basta, e nel presentarlo non va per il sottile: «Mi ha ispirata Matteo Salvini: basta con tutto questo testosterone, mi sono detta. Non è più tollerabile che così tanti Paesi importanti nel mondo, dagli Usa al Brasile, siano in mano a un' internazionale di bifolchi misogini che fanno danni non solo alle donne, ma a tutti».

Giuseppe Carboni, direttore del Tg1, contestato dalla redazione, riunita in assemblea e apparsa, per la verità nervosa e divisa, ma unanime su un punto: la curva discendente dello share rende urgente un mutamento di rotta editoriale. Il problema è che ci si attende un cambio dei vertici di Tg e reti: dopo il ribaltone del governo dovrebbe avvenire, com' è d' uso, quello della Rai.

Quindi c' è indeterminatezza sulla successione e il Comitato di redazione ha registrato l' irrequieto stato d' animo e convocherà a breve una nuova assemblea.

Raffaella Carrà (A raccontare comincia tu, Rai3) dice la sua sulla tv: «Guardo un po' tutto anche se non è che mi piaccia tutto. Un esempio? La vita in diretta, che si occupa sempre di storie complicate.

Io invece l' avrei alleggerita un po'. Non credo che la colpa sia dei conduttori o degli autori.

Secondo me è una scelta della direzione di rete che ora mi detesterà, ma comunque penso che dovrebbe essere un po' più arioso come programma».

RAFFAELLA CARRA

Carlo Conti (Tale e quale show, Rai1) torna a teatro insieme a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, uno spettacolo tra gag, ironia, sketch e battute che partirà il 18 novembre dal teatro Arcimboldi di Milano. I tre incominciarono insieme alla radio negli anni 80. Lo scorso anno la reunion nei palasport, ora è la volta dei teatri.

Helen Mirren è Caterina la Grande, serie in due puntate su Sky Atlantic il primo e l' 8 novembre. La trama indaga sulla Corte dell' imperatrice che si comportò in maniera molto tumultuosa dal punto di vista politico e sessuale. In particolare ci si concentra sugli ultimi anni del suo lunghissimo regno e si punta l' attenzione sulla sua relazione con Grigorij Potemkin.

Valentina Bellè è Olivia Mazzuccato, protagonista di Volevo fare la rockstar, fiction in sei puntate da questa sera su Rai2, imperniata sul sogno di una ragazza di solcare il palcoscenico, i problemi della vita la stoppano ma non le fanno perdere l' entusiasmo. La regia è di Matteo Oleotto.

Particolarità della fiction: è tratta dall' omonimo blog realizzato da Valentina Santandrea.

Rachel Brosnahan interpreta per la terza volta Mrs Maisel nell' omonima serie che dal 6 dicembre sarà disponibile su Amazon Prime Video.

the marvelous mrs maisel i vincitori

Maisel scoprirà che la vita in tour per un arista può essere affascinante ma allo stesso tempo modesta, imparando una lezione sullo show business che non dimenticherà. La protagonista comparirà anche su Sky poiché sta incominciando le riprese di 50 states of fright, serie horror ispirata a leggende metropolitane e racconti popolari dell' America più profonda.

Andrea Camilleri sarà ricordato da Rai1 con l' adattamento di un suo romanzo storico, La concessione del telefono, che sarà trasmesso col nuovo anno.

Le riprese stanno per iniziare tra Ragusa e Porto Empedocle.

Si tratta di una vicenda che intreccia cronaca, delitti e mafia, ambientata alla fine dell' 800 nel palermitano.

Ricky Tognazzi è il regista della seconda stagione de La vita promessa, sequel della fiction di Rai1. Protagonista è sempre la famiglia Rizzo, origine siciliana ma emigrata a New York, con le sue alterne vicende, in questo caso ambientate durante la Grande Depressione. La messa in onda è prevista per la prima parte del prossimo anno.

the marvelous mrs maisel