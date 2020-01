14 gen 2020 17:15

MAKE AMERICA TWERKING AGAIN – FERMI TUTTI, LA RAPPER CARDI B VUOLE ENTRARE IN POLITICA. LO HA “ANNUNCIATO” CON UNA SERIE DI TWEET MISTERIOSI, DEL TIPO: “PENSO DI VOLER ENTRARE IN POLITICA”, “ADORO IL GOVERNO MA NON IL NOSTRO”, “NON IMPORTA QUANTE ARMI ABBIA, UN PAESE HA BISOGNO DI PERSONE” – FARÀ SUL SERIO? SI CANDIDERÀ AL CONGRESSO O ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024, COME SOSTIENE DI FARE KANYE WEST? PER ORA SOSTIENE BERNIE SANDERS – VIDEO