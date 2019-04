MAL D’ASIA - "LA VITA CON MORGAN ERA INVIVIBILE. IO LO PERDONO, SARANNO I NOSTRI FIGLI A PORTARGLI IL CONTO IN FUTURO" – L’ARGENTO SCATENATA DALLA D’URSO: “SU WEISTEIN LUI HA DETTO CHE ERO CONSENZIENTE? UNA ROBA DISGUSTOSA, LUI HA DETTO QUELLE COSE PER NON FARE LA FIGURA DA FESSO CHE È. È UN INCONTINENTE, È TRAGICOMICO, FA RIDERE MA MI PIACEREBBE RIAVERLO COME AMICO”. E SULLE PAROLE DI FELTRI ('NON CREDO A DIO, FIGURIAMOCI A ASIA'), REPLICA: “CI RIVEDREMO IN TRIBUNALE”

Asia Argento si è collegata da Rotterdam, dove sta girando un film, con lo studio di Live non è la D'Urso per replicare alle accuse di Morgan della settimana scorsa. L'attrice ha spiegato i motivi per cui con Morgan la relazione non ha funzionato: «La vita con lui era invivibile. Ha detto quelle cose per non fare la figura da fesso che è».

L'ultima ospite della quinta puntata di Live non è la D'Urso è stata Asia Argento. In collegamento da Rotterdam la Argento ha voluto rispondere alle accuse che Marco Castoldi, in arte Morgan le ha fatto proprio nel programma della D'Urso la scorsa settimana.

«Come prova dell'importanza che hanno le figlie per lui ha fatto vedere una scritta sul muro. Io non l'ho abbandonato io ho lasciato Morgan perchè la vita con lui era invivibile. Lo perdono per il passato anche perchè sarà Anna Lou o Lara a portargli il conto in futuro».

La D'Urso le fa ascoltare l'audio di Vittorio Sgarbi che dichiara di aver parlato con Morgan della vicenda Weinstein affermando che Asia era consenziente: «La roba di Weinstein mi ha disgustata - ha replicato Asia - Non ci sono parole. Marco non ha mai vissuto in America con me, è venuto due o tre volte perchè gli ho pagato il biglietto.

L'unica volta che Morgan ha visto Weinstein è perchè lui si imbucò a un mio compleanno e mi portò dei gioielli, mi vergognai di questo perchè rifrequentavo Morgan da pochi mesi. Quando diceva che non tornavo con i lividi è una cosa disgustosa, lui ha detto quelle cose per non fare la figura da fesso che è. Io avevo un assistente e una tata che lavoravano con me in quel periodo che potrebbero testimoniare quello che mi è accaduto. Marco è un incontinente, è tragicomico, fa ridere».

La D'Urso mostra il servizio de Le Iene con le dichiarazioni di Vittorio Feltri: «Io non credo in Dio figurati se credo a Asia Argento» a cui Asia replica così: «Io l'ho querelato per queste parole ignobili, ci rivedremo in tribunale». Poi conclude: «Marco manca ad Anna, ma manca anche a me, mi piacerebbe riaverlo come amico».

