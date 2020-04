MALEDETTI, LIBERATE LA CHIAPPA! - DISNEY HA CENSURATO IL CULO DI DARYL HANNAH IN “SPLASH”, CHE NEL 1983 ERA CLASSIFICATO COME “PG 13” CIOÈ ADATTO AI BAMBINI SOPRA I 13 ANNI. OGGI INVECE NON VA BENE PER LE FAMIGLIE ISCRITTE A “DISNEY+” – LA COSA DIVERTENTE È CHE PER CENSURARE BEL LATO B DELLA SIRENA MADISON HANNO DOVUTO FARE INTERVENTI DIGITALI ORRENDI (QUELLI SÌ CHE DOVREBBERO ESSERE VIETATI): CAPELLI ALLUNGATI E INQUADRATURE "CROPPATE" ALL'INVEROSIMILE – VIDEO + CHIAPPE A CONFRONTO

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler - Host of an Online Film Forum ? (@AllisonPregler) April 13, 2020

Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

il culo di daryl hannah in splash

Non saranno i famosi braghettoni del Giudizio Universale, ma l'idea è la stessa: coprire il nudo censurando l'opera. Succedeva nel Cinquecento alla Cappella Sistina, accade in questi giorni al film di Ron Howard Splash - Una sirena a Manatthan, primo caso di censura a posteriori, su un film con attori in carne e ossa, operata da Disney +. Votata per missione aziendale al pubblico delle famiglie, la piattaforma guidata dal nuovo amministratore Bob Chapek ha decretato inopportune le scene di nudità contenute nel film uscito nel 1984 con il visto PG 13, cioè adatto a bambini sopra i 13 anni - intervenendo pesantemente nella pellicola.

daryl hannah topless censurato in splash

I CAPELLI

Pietra dello scandalo: il fondoschiena della bella Daryl Hannah, peccaminosamente esibito senza veli in più di una sequenza del film, in cui l'attrice interpreta la sirena Madison amata dall'umano Allen (Tom Hanks). E se la prima censura, a 23 minuti dall'inizio del film, è finita nel mirino di Twitter per la fattura grezza dell'intervento (l'allungamento digitale dei capelli dell'attrice, fino a coprirne i pericolosi glutei), anche le successive sequenze non hanno passato il vaglio dell'inquisizione, con grossolane sfocature del fondoschiena e addirittura un taglio interno (operato zoomando sul fotogramma) nella celebre sequenza in cui Madison passeggia davanti alla Statua della Libertà.

topless di daryl hannah in splash originale

«Censurare nel 2020 la fisicità delle sirene è piuttosto antipatico, oltre che ridicolo ha commentato Monica Rametta, autrice insieme a Ivan Cotroneo della serie Rai del 2017 Sirene, ispirata proprio al film di Howard anche perché la sirena esprime la sua femminilità proprio attraverso la nudità, naturale per un corpo che si muove in acqua». Naturale per tutti, tranne che per gli americani.

REALISTA

il culo di daryl hannah censurato da disney + con uno zoom

Più realista del re, e più censoria della Rai («Andavamo in prima serata, per un pubblico di famiglie. Qualcosa si vedeva, quando le sirene uscivano dall'acqua, ma l'azienda non ci ha mai chiesto di coprire nulla»), Disney ha un atteggiamento un po' rigido nei confronti del materiale per la nuova piattaforma, già acquistata da 50 milioni di abbonati. E così, dopo aver ripulito il documentario di National Geographic Free Solo, sostituendo o eliminando le espressioni forti del protagonista («fucked» diventa «messed up», incasinato, l'intercalare «goddam», maledizione, sparisce), Disney si spinge in avanti passando dalla censura audio a quella video. Un'operazione condotta alla luce del sole, come avverte il cartello prima dell'inizio di Splash: «Il contenuto del film ha subito delle modifiche rispetto alla sua versione originale».

tom hanks daryl hannah splash

UN CARTELLO

il culo di daryl hannah in splash censurato da disney+ 2

Sempre a un cartello, del resto, era già stata affidata la risposta alle critiche sui contenuti sensibili di alcuni vecchi lungometraggi animati (le caricature degli afroamericani in Dumbo, degli asiatici in Lilli e il Vagabondo, e dei mediorientali in Aladdin), che l'azienda non ha poi censurato: «Attenzione si legge prima dell'inizio di questi film su piattaforma alcune rappresentazioni culturali potrebbero essere obsolete».

il culo di daryl hannah nella versione originale

topless di daryl hannah in splash censurato

Di censura vera e propria sono stati vittime invece altri cartoon, presenti sulla piattaforma Disney perché di proprietà Fox: I Simpson, che hanno visto sparire all'improvviso dal catalogo la prima puntata della terza stagione, Stark Raving Dad. Un episodio andato in onda nel 1991, in cui il capofamiglia Homer faceva amicizia con Michael Jackson, che nel 2020, dopo la morte del cantante e le illazioni sulla sua condotta sessuale, Disney ha deciso di censurare nella maniera più estrema possibile: fingendo che non sia mai esistito.

