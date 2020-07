LA MALEDIZIONE DI CHUCK BERRY: BEATLES, ROLLING STONES E PURE LA BUONANIMA DI ELVIS FINISCONO SOTTO TIRO PER QUALCOSA CHE SI È SEMPRE SAPUTO, OVVERO CHE CERTI MUSICISTI BIANCHI HANNO SCIPPATO BLUES E ROCK'N'ROLL DAI NERI E CI HANNO FATTO PIÙ SUCCESSO E PIÙ QUATTRINI. NON SOLO: ORA CI TOCCA LA RILETTURA IN CHIAVE RAZZISTA DI PAUL MCCARTNEY E MICK JAGGER. UCCIDETECI PRIMA

Marinella Venegoni per ''La Stampa''

paul mccartney

Black Lives Matter. Dopo le statue tocca ora al rock inteso in senso lato, e ce n'è per tutti. Prepariamoci a veder imbrattare di vernice anche i santini dei Led Zeppelin, degli Stones, di Eric Clapton che da ubriaco diceva purtroppo quel che pensava; perfino Paul McCartney, si scopre, protestava perché i pakistani rubavano il lavoro ai bianchi. Tutti poi, naturalmente (e giustamente) pentiti. Nel pop, l'uomo bianco ha compiuto i suoi bravi latrocini, e non è una storia di oggi che l'inventore del rock' n'roll sia stato Chuck Berry e non certo Elvis Presley, il quale semmai per emergere ha avuto dalla sua, oltre che la bravura, l'ispirazione dai neri, i manager, la discografia, i quattrini e tutto ciò che Chuck non poteva avere, compreso il folto pubblico nel quale il razzismo non mancava.

Di queste dinamiche si è scritto nell'indifferenza generale per decenni, mentre il music business si espandeva. I Rolling Stones ancora implumi abbracciavano il blues: nerissimo, nato con Robert Johnson. Ma ora si fanno le pulci ai testi razzisti di Brown Sugar o Some Girls proprio degli Stones; si riflette sulla figura di Jimmy Hendrix, il più grande, e la sua trasfigurazione in chiave neutra. Si accusano i Led Zeppelin di non aver sempre pagato i diritti che spettavano per il saccheggio di epici pezzi neri. Ed è solo l'inizio.

