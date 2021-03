MAMMA CHE RAGGIRO - VALERIA MARINI RACCONTA A "OGGI" LA TRUFFA DI CUI È STATA VITTIMA LA MADRE GIANNA ORRÙ: "UN UOMO DI CUI SI FIDAVA LE HA SOTTRATTO 335 MILA EURO. L'AVEVO MESSA IN GUARDIA MA SE L’È PRESA CON ME, NON MI HA CREDUTA. NON MI HA PARLATO PER MESI. ORA L’IDEA DI ESSERE STATA MESSA IN SCACCO LA TORMENTA: NON SI DÀ PACE..."

In esclusiva a OGGI, in edicola da domani, Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù raccontano la truffa per 335 mila euro di cui è stata vittima la signora, nonostante tutti gli allarmi che la figlia soubrette le aveva lanciato contro un uomo che «aveva creato una sceneggiatura degna di un film» per ingannarla.

«L’ho messa in guardia. Ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduta… ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi».

Spiega la madre: «Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale. Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata... Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui».

Commenta amaramente la Marini: «Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori. Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace».

