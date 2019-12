MAMMA LI TURCHI! CAPPELLANI SCODELLA UNA SATIRA FEROCE SU SALVINI, LA NUTELLA E LA NOCCIOLA TURCA – "IL 'CAPITONE' NEGLI ULTIMI ANNI, LA NUTELLA SE LA SCOFANAVA ANCHE SPALMATA SUL SALAME. MA SOLO GLI STUPIDI NON CAMBIANO IDEA. E SALVINI NON È STUPIDO. PERCHÉ ESSO HA CONTRIBUITO NON POCO ALLE VENDITE DELLA NUTELLA IN ITALIA. E ADESSO, CON QUESTA CONCORRENZA DEL PAN DI STELLE VOI DITE CHE DUE CONTI NON SE LI È FATTI? SIAMO SICURI CHE IL PAN DI STELLE NON ABBIA PAGATO SALVINI, L’INFLUENCER PIÙ FAMOSO DELLA FERRAGNI?

Ottavio Cappellani per La Sicilia

Mamma li turchi! Certo, concordo, è un problemone questa faccenda della nocciola turca dentro la Nutella. Voglio dire: non è così grave come se le nocciole fossero curde, altrimenti saremmo costretti a gasare i barattoli della crema spalmabile. Ma comunque quello delle nocciole turche resta sempre un problemone. Perché dei turchi è bene fidarsi ma non fidarsi è meglio. Adesso, le nocciole turche, sono contro l’Isis oppure segretamente alleate dei terroristi? La questione non è facile anche perché le nocciole turche fanno finta di essere biondine ma poi, voglio dire, la Nutella è proprio di colore. I bambini si spaventano.

Le donne incinte sono terrorizzate. Perché già il colore della Nutella è quello che è e nessuno può escludere che il suo sapore non sia altro che l’ennesimo trucco dei buonisti per rovinargli la razza a Salvini, che tu lo vedi proprio e dici: “Minchia che ariano!”. Certo la Nutella ha qualche migliaio di dipendenti italiani, come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli. Ma essa non ha capito che sono italiani venduti allo straniero che complottano con la nocciola straniera per favorire la BCE. Metti che una nocciola alle dipendenze di quell’ebreo di Soros piglia e si fa esplodere nel vasetto! Pezzi di ragazzini e di brave casalinghe italiche sparse sui muri. Hai voglia a dire che la Nutella è buona… essa in realtà è più stronza di Greta Stummerberg.

È vero sì che Salvini, negli ultimi anni, la Nutella se la scofanava anche spalmata sul salame e che ci sono “sardine” pronte a testimoniare che il “Capitano” si leccava gli immigrati nei centri accoglienza convinto che fossero fatti di Nutella. Ma solo gli stupidi non cambiano idea. E Salvini non è stupido. Perché esso ha contribuito non poco alle vendite della Nutella in Italia. E adesso, con questa concorrenza del Pan di Stelle voi dite che due conti non se li è fatti? Questa, come sapete, è una rubrichetta satirica, e però è in grado di anticiparvi il prossimo scandalo leghista: “Il cioccolatobellospalmatogate”.

Siamo sicuri che il Pan di Stelle non abbia pagato (in biscottini di colore) Salvini, l’influencer più famoso della Ferragni?