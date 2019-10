MANCO UN GRAZIE! - DOPO SORRENTINO ("LA GRANDE BELLEZZA") ANCHE ALESSANDRO MICHELE SI CIUCCIA I DAGO-CAFONAL PER LA NUOVA CAMPAGNA GUCCI - STAR MARISELA FEDERICI E LA SUA VILLA SULL'APPIA ANTICA, PRESENTE LE RUGHE DELLA ROMA GODONA - REGIA DI HARMONY KORINE CON IL RAPPER GUCCI MANE, BUCARELLI CHE BACIA IGGY POP, SIENNA MILLER E BENEDETTA BARZINI TRA GAY E TRANS. MUSICA ANNI '80 BY MORODER - VIDEO STRACULT

Una nuova incredibile impresa di Alessandro Michele. Ambientato nella villa La Furibonda di Marisela Federici sulla Via Appia Antica di Roma, il direttore creativo del brand Gucci ha ideato un cortometraggio per la Cruise Collection 2020.

Intitolato Come as you are_RSVP, il video riunisce in una festa da favola la stessa Marisela Federici, Benedetta Barzini, Angelo Bucarelli, Orlando Miani, nonché Sienna Miller, Iggy Pop, Radric Delantic Davis e altri artisti. Alla regia, insieme a Michele, è stata a carico di Harmony Korine, direttore del film Spring Break con James Franco. Inoltre, per questa collezione Gucci e Gucci Mane hanno un’attesa collaborazione.

Tra salotti romani, limousine e glamour, “rockstar selvaggia, la mondanità glamour, la signora borghese, il magnate e la stella hip hop”, si promuove, tutti insieme, l’inclusione, strappando etichette e limitazioni. L’importante è essere sé stessi.

La Gucci Cruise 2020 era stata presentata per la prima volta a maggio ai Musei Capitolini. Particolari come la scritta “My body my choice” su un blazer o “22.5.78” – giorno in cui in Italia fu approvata la legge 194 sull’aborto -, avevano generato molte polemiche. “Roma è un luogo difficile da definire anche per un romano – diceva Michele -. È un po’ disordinata come lo erano alcuni dei ragazzi che sfilavano stasera, è libera, è artistica, è anarchica”.

Ecco il video della campagna Cruise Collection 2020 di Gucci alla Villa La Furibonda di Marisela Federici:

