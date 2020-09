MANCO NEI VISITORS (VIDEO!) - PATRIZIA DE BLANCK SI CONFERMA DI BOCCA BUONA: "ALL'ISOLA DEI FAMOSI HO ASSAGGIATO LA CARNE DI SORCIO. OH, QUANDO C’HAI FAME!” (NOBLESSE OBLIGE) - LA CONTESSA SCATENATA AL "GF VIP": "MIA FIGLIA HA MANGIATO IL SERPENTE, QUELLO VA BENE, È COME UN’ANGUILLA. NELLA MIA VITA HO ASSAGGIATO ANCHE LA RANA, CHE È BUONISSIMA. IL FORMAGGIO CON I VERMI, INVECE..." – E POI QUELLA PIANTA DI MARIJUANA SUL TERRAZZO...

La durissima vita dei reality italiani: Patrizia De Blanck, una che nella vita non si è mai fatta mancare niente, ha dovuto mangiare carne di topo. La rivelazione della contessa ha sconcertato i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Durante, Massimiliano Morra ha rivelato di avere una passione per il Casu Frazigu, il "formaggio con i vermi" sardo. Una prelibatezza per stomaci forti che fa un baffo a quanto ingerito qualche anno fa dalla De Blanck,

Nella sua carriera televisiva c'è anche l'Isola dei famosi, e quando la fame chiama ci si scorda anche delle nobili origini. "Il formaggio con i vermi mi fa schifo, non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi - ha commentato con la solita pacatezza la contessa -. Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ero all’Isola dei Famosi e dopo una prova ho mangiato un topo. Perché? Oh, quando c’hai fame! Mia figlia ha mangiato il serpente, però alla fine quello va bene è come un’anguilla, non fa così schifo. Poi nella mia vita ho assaggiato anche la rana, ma quella è buonissima. Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero capite?".

GRANDE FRATELLO VIP, LA FORESTA DI MARIJUANA DELLA CONTESSA – VIDEO

C’è un motivo per seguire la diretta del Grande Fratello Vip e risponde al nome di Patrizia De Blanck. La contessa è un fiume in piena (anche quando dorme!), nelle dinamiche della Casa e nei racconti della sua nobile vita. L’ultima perla riguarda il pregiato giardino allestito sul balcone: una foresta di marijuana (a sua insaputa!).

Patrizia racconta ai ‘vipponi’ la vicenda del “mio amico della Columbia“, quando le regalò un ’souvenir’ da lei molto gradito: “Ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi”, le disse. La De Blanck racconta così la storia tutta da ridere del suo giardino:

“Io pianto i semi in terrazza e vedevo ’ste piante, cominciano a crescere (…) Una specie di foresta, delle piante meravigliose. Dico: quand’è che farà ’sti fiori? Le foglie sempre più lunghe, la foresta sempre più fitta“.

Mentre gli altri se la ridono divertiti, la storia continua con la figura di Domenico, il giardiniere della contessa, che due volte all’anno arriva a sistemare piante e fiori:

“Viene il giardiniere a casa, arriva sul terrazzo, vede la foresta (…) Io dico: ha visto che belle queste piante Domenico? Poi pensi, queste faranno dei fiori meravigliosi! Mentre io parlavo lui mi guardava sempre più così, poi a un certo punto fa: contessa, ma lei sa che cosa sono queste piante? Questa è marijuana“.

La De Blanck, ignara di aver coltivato illegalmente, spiega che – dalla rabbia – ha iniziato a togliere con le sue mani ogni foglia di ‘erba’:

“Mi sono così incaz*ata che ho cominciato a strapparle dalla terra (…) Io pensavo che fossero piante tropicali che facevano dei fiori meravigliosi“.

L’amico della Columbia, comunque, esiste ancora: “Lui adesso vive in Olanda“. E’ il giusto finale!

