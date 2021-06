MANESKIN D’OLTREMANICA – IL GRUPPO ITALIANO ENTRA AL SETTIMO POSTO DELLA TOP 10 DEI SINGOLI PIÙ VENDUTI IN INGHILTERRA CON “I WANNA BE YOUR SLAVE”: È LA PRIMA VOLTA PER UN GRUPPO ITALIANO – IL “NEW YORK TIMES” SI SBILANCIA: “DOPO L’EUROVISION CONQUISTERANNO IL MONDO?” – DOPO L’ADDIO ALLA MANAGER MARTA DONÀ, ARRIVA SIMON COWELL?

1 - MANESKIN NELLA TOP 10 INGLESE CON «I WANNA BE YOUR SLAVE»: È LA PRIMA VOLTA PER UNA BAND ITALIANA

Da www.corriere.it

Nuovo record storico per i Maneskin: la loro «I Wanna Be Your Slave» è salita al settimo posto della classifica dei singoli più venduti in Inghilterra, consacrandoli come la prima band italiana in una top ten britannica.

Continua quindi l’onda di successi internazionali che sono seguiti alla vittoria all’Eurovision per il gruppo rock romano che è attualmente impegnato in un tour promozionale in giro per l’Europa. Victoria, Damiano, Ethan e Thomas sono stati a Berlino e Amsterdam, come raccontano le foto e le stories dei loro account Instagram, e proseguono il loro giugno «on the road» con nuove tappe, mentre si moltiplicano anche i festival stranieri a cui parteciperanno nei prossimi mesi. Nel frattempo, il New York Times ha dedicato loro un lungo articolo, ipotizzando anche che il nuovo manager potrebbe essere Simon Cowell, «creatore» del format X Factor.

Anche sul fronte italiano i Maneskin continuano ad andare forte: il loro disco «Teatro d’ira vol. 1» staziona al terzo posto della classifica Fimi/Gfk, nonostante un’ampia quantità di uscite più recenti (primo in classifica torna a essere questa settimana Sangiovanni, secondo Mahmood con il suo «Ghettolimpo»).

2 - I MÅNESKIN SUL NEW YORK TIMES: «DOPO EUROVISION SONG CONTEST POSSONO CONQUISTARE IL MONDO?»

Arianna Ascione per www.corriere.it

Dopo aver vinto l’Eurovision i Måneskin possono conquistare il mondo? È la domanda che - a quasi un mese dal trionfo della band romana a Rotterdam - si pone il New York Times in un lungo articolo che racconta il periodo d’oro che Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio stanno vivendo.

Quando la formazione rock ha vinto l’edizione 2021 di Eurovision Song Contest infatti «era poco conosciuta fuori dall'Italia», ma la competizione l’ha catapultata «di fronte a 180 milioni di spettatori e ha spinto la sua canzone vincitrice “Zitti e Buoni" nella Top 10 globale di Spotify», prima volta per una band italiana: «Ad oggi la canzone è stata trasmessa in streaming su Spotify più di 100 milioni di volte. Con quasi 18 milioni di ascoltatori nell'ultimo mese iMåneskinhanno ottenuto risultati migliori nello stesso periodo di Foo Fighters o Kings of Leon».

«Carisma ed energia giovanile»

Il prestigioso quotidiano statunitense sottolinea anche che gli artisti che partecipano ad Eurovision Song Contest solitamente scompaiono al termine della kermesse, ma i Måneskin sperano di sfruttare appieno l'interesse internazionale appena conquistato per costruire un successo duraturo.

Parte del merito di questa popolarità crescente va sicuramente alla grande energia che riescono ad esprimere quando si esibiscono dal vivo («La band è un concentrato di carisma sul palco ed energia giovanile» si legge nell’articolo) e al look androgino, tra tacchi alti e smalto nero, con cui i quattro «abbattono le barriere di genere e sostengono l'auto-espressione».

Intanto molte cose sono cambiate nell’arco di poche settimane, a partire dal management: la band infatti all’inizio di questo mese si è separata da Marta Donà, che seguiva la formazione da quattro anni, e anche se finora il gruppo non ha ancora annunciato chi la sostituirà c’è chi ha fatto il nome di Simon Cowell, ideatore di X Factor (proprio il talent show che li lanciò per la prima volta nel 2017), come possibile successore e chissà quali altre opportunità internazionali si apriranno a breve. Il futuro deiMåneskin, insomma, è ancora tutto da scrivere.

