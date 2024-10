MANGO LA VOCE LE E’ RIMASTA! “MI FERMO PERCHE’ DEVO METTERE LA SALUTE AL PRIMO POSTO” - ANGELINA MANGO SOSPENDE PER PROBLEMI DI VOCE IL TOUR ITALIANO E EUROPEO - LA CANTANTE A METÀ OTTOBRE SI ERA FERMATA A CAUSA DI UNA RINOFARINGITE ACUTA CHE L’AVEVA COLPITA DOPO LA DATA NAPOLETANA DEL 14 OTTOBRE. IL GIORNO DOPO IL LIVE RACCONTÒ AI FAN DEL PROBLEMA. NESSUNO IMMAGINAVA CHE LO STOP SAREBBE STATO COSÌ LUNGO…

Maria Volpe per corriere.it - Estratti

«Mi fermo perchè devo mettere la salute al primo posto». Un post inaspettato, nella forma e soprattutto nel contenuto. Angelina Mango ha preso carta e penna e ha scritto su un foglio di carta un messaggio che poi ha fotografato e postato su Instagram per i suoi follower (1 milione e 600 mila):

(...) Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi». Comincia così il messaggio, datato 23 ottobre 2024.

Dunque il tour italiano (di varie date tra cui un doppio appuntamento a Milano) e il tour europeo (Monaco, Colonia, Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid, Barcellona e Parigi) di Angelina Mango — vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, con il brano «La noia» — in programma per questo autunno sono dunque al momento cancellati per motivi di salute. Prosegue il messaggio: «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni».

Un post seguito da numerosissimi commenti più che affettuosi da parte dei suoi fan. La cantante a metà ottobre aveva sospeso il tour a causa di una rinofaringite acuta che l’aveva colpita dopo la data napoletana del 14 ottobre. Il giorno dopo il live raccontò ai fan, con una story su Instagram, del problema di salute che l’aveva colpita e che la costringeva a fermarsi per qualche giorno. Nessuno immaginava che lo stop sarebbe stato così lungo e doloroso.

