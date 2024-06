LE MANI DELLA ‘NDRANGHETA SULL’ARENA DI VERONA – “REPORT” QUESTA SERA SCODELLA UN’INCHIESTA SU UN PRESUNTO “SISTEMA VERONA” NEGLI ANNI IN CUI TOSIE ERA SINDACO, BASATA SUI VERBALI DEL PENTITO DI MAFIA DOMENICO MERCURIO – AL CENTRO IL RUOLO DELLE ‘NDRINE SUGLI APPALTI PER IL MONTAGGIO DELLE SCENOGRAFIE ALL’ARENA – IL PENTITO TIRA IN BALLO I POLITICI DI CENTRODESTRA ELIO CASALI E STEFANO NICITO – LA REPLICA DI TOSI ALLA TRASMISSIONE: “SIETE DIFFAMATORI SERIALI – VIDEO

Un “sistema Verona” che ha visto al centro le mani della ‘ndrangheta sugli appalti dell’Arena di Verona e favori a politici oggi volti noti di Forza Italia e Fratelli d’Italia. A raccontare con documenti esclusivi il “sistema” è Report oggi alle 21 su Rai Tre con una inchiesta di Andrea Tornago e Walter Molino, che hanno raccolto i verbali del pentito di mafia Domenico Mercurio.

L’inchiesta parte dagli appalti per il montaggio delle scenografie affidati per anni una rete di imprese che secondo la procura Antimafia di Venezia, con un giro di fatture gonfiate arricchiva le cosche Grande Aracri di Cutro e Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, tra le più potenti ‘ndrine calabresi.

Nel mirino degli inquirenti è finita così la Eurocompany di Giorgio Chiavegato, una rete di cooperative di facchinaggio da 26,7 milioni di euro di fatturato. Dopo un anno di carcere e arresti domiciliari Chiavegato è in attesa del processo ed è accusato di false fatturazioni e altri reati fiscali, con l’aggravante di aver agevolato la ‘ndrangheta.

“Intorno a Chiavegato e alla sua Eurocompany ruotavano una serie di società e cooperative sparse tra Veneto e Calabria che emettevano fatture gonfiate o per lavori mai svolti, consentendo di riciclare il denaro sporco della ‘ndrangheta. A gestire l’affare per conto delle ‘ndrine Domenico Mercurio, imprenditore di Crotone trasferitosi a Verona, collettore di interessi tra criminalità organizzata, imprese e politica. Mercurio viene arrestato nel 2020 e decide di collaborare con la giustizia”, racconta Report, sottolineando come tutto questo avveniva “negli anni in cui Flavio Tosi è sindaco e presidente dell’ente lirico”.

Report tira fuori un verbale molto delicato di Mercurio: ”Ogni mese io porto 150 mila euro in contanti dentro una busta. Chiavegato divide il denaro: il 25% lo mette da parte per le spese delle campagne elettorali per conto di Tosi. Del restante 75% lui si tiene una parte; una parte la dà ai politici che dentro al Comune truccano le gare d’appalto a favore di Eurocompany e una parte va a Elio Nicito e a Casali”.

Si tratta di politici locali molto noti: Casali è appena diventato consigliere regionale di Fratelli d'Italia dopo che Daniele Polato è stato eletto a Bruxelles lasciandoli il posto in consiglio. [...]

Tosi, intervistato dai giornalisti di Report, replica: “Siete dei diffamatori seriali”. E sostiene la non attendibilità di Mercurio, che però per i magistrati è attendibile. [...]

