Gianluca Roselli per "il Fatto quotidiano"

Alla fine il caso Report è scoppiato. Il fatto che il programma sia stato sfilato dall’ordine del giorno dell’ultimo cda, il 5 maggio scorso, giorno in cui si sarebbe dovuto approvare in deroga, ha messo in allarme la redazione, a cominciare da Sigfrido Ranucci, ma anche la politica.

Vuoi vedere che la nuova destra al potere, che si appresta a papparsi la Rai con Roberto Sergio, ad, e l’ultrameloniano Giampaolo Rossi, direttore generale, vuole eliminare o limitare, o forse condizionare, le voci che danno fastidio?

Magari con la sponda politica di altre forze, come i renziani, viste tutte le recenti inchieste e polemiche?

[…] La destra, con i consiglieri Igor De Biasio (Lega) e Simona Agnes (FI), aveva chiesto a Carlo Fuortes di non approvare programmi oltre il 31 luglio. “L’ex ad era dato in uscita, come poi è stato, giusto quindi che i nuovi palinsesti li approvi chi viene dopo. Pure lui era d’accordo…”, spiega un’autorevole fonte leghista.

Ci sono però programmi che non possono aspettare i tempi della politica: devono partire prima perché iniziano a realizzare i servizi tra giugno e luglio. Come Report, appunto. Che nel cda di una settimana fa avrebbe dovuto ottenere il via libera. […]

C’è stata una manina? Forse, ma la vicenda si compone di più elementi. Da una parte c’è stata l’opposizione dei consiglieri di destra […]. Ma qualcuno guarda anche al partito di Matteo Renzi.

Che al settimo piano di Viale Mazzini può contare su due elementi di peso: il capo staff di Fuortes Roberto Pasciucco, ex capo del finance e molto amico del renzianissimo Lucio Presta (sono vicini di casa nella campagna laziale), e la presidente Marinella Soldi, che tra i suoi compiti ha quello di stilare l’odg del consiglio.

La motivazione ufficiosa da parte di Rai è però politica […]. E, secondo quanto fa sapere Viale Mazzini, Report non avrà problemi, ci sarà anche la prossima stagione e dovrebbe ottenere la matricola al primo cda utile.

Una tempesta in un bicchier d’acqua? Non proprio. Perché le voci di diversi esponenti della maggioranza all’arrembaggio sulla Rai […] avevano messo tutti in allarme. “Giù le mani da Report! Siamo di fronte a un attacco alla libertà d’informazione”, è stata la reazione, ieri, di Pd, Verdi-Sinistra e 5 Stelle. Con interrogazione in Vigilanza.

La mano di Renzi si farà comunque sentire nella nuova Rai a trazione meloniana.

Nella cda su Sergio (previsto lunedì dopo l’assemblea dei soci), a fronte di soli due sì sicuri (De Biasio e Agnes), potrebbe risultare decisiva proprio Soldi il cui voto, in caso di parità, vale doppio. E il suo orientamento, al momento, è per il sì. Mentre tra il no e l’astensione è dato Alessandro Di Majo (5 Stelle). Verso l’astensione pure Laganà, mentre “no” voterà Francesca Bria. Senza dimenticare che Sergio è assai legato a Pierferdinando Casini, che era il candidato candidato ideale di Renzi per il Quirinale.

