CON UNA MANO, UNA MANO LO SFIORI? VASCO A CAPODANNO "BALLA" CON BOLLE: “QUANDO ABBIAMO REGISTRATO, ERA TALMENTE BELLO CHE MI VENIVA DA TOCCARLO” – IL ROCKER RITIRA IL "NETTUNO D’ORO" DI BOLOGNA E RICORDA IL PRIMO CONCERTO NEL MAGGIO ’79: “C'ERA PIÙ GENTE SUL PALCO CHE SOTTO. PENSAVO CHE I FRICCHETTONI MI AVREBBERO TIRATO QUALCOSA, INVECE SI FECERO I CAVOLI LORO” – E POI IL COVID, i CONCERTI E LA NUOVA CANZONE…

Franco Giubilei per “la Stampa”

Vasco Rossi e Bologna, un rapporto così profondo che il sindaco Merola gli ha conferito il Nettuno d' Oro, il premio più prestigioso della città.

vasco rossi nettuno d'oro

E il rocker di Zocca, che proprio sotto Palazzo d' Accursio fece il suo primo concerto nel maggio del '79 - «C' era più gente sul palco che sotto» -, ha ringraziato col cuore: «Questa città ha nutrito la mia anima fin da quando ci venni a studiare, a 16 anni, all' istituto per ragionieri Tanari, una scuola che stranamente ha tirato fuori la mia parte artistica».

Le esperienze di teatro con gli amici, le prime canzoni «per divertimento, perché mai avrei pensato di fare il cantante», e poi la prima band in una cantina procurata da Bibi Ballandi, fino a quel concerto di 41 anni fa in piazza Maggiore: «Mi aspettavo che i fricchettoni mi avrebbero tirato qualcosa, invece si fecero i cavoli loro».

vasco rossi nettuno d'oro

Da allora il legame con Bologna non si è mai interrotto, perché qui Vasco ha preso casa e aperto la sala di registrazione, e sempre qui, quando viveva al Meloncello e tirava tardi nella sua vita spericolata e mai rinnegata, sono nati grandi classici come Ogni volta e Siamo solo noi.

Qualche settimana fa è tornato di notte in una piazza Maggiore deserta per girare il video del nuovo pezzo: «C' è un uomo che canta la sua canzone d' amore buttata via, vediamo se stavolta sarà buttata o no, io sono fiducioso che sia un titolo ironico».

VASCO ROSSI BOLLE 3

Parole che portano alla riflessione su questi tempi funestati dalla pandemia: «All' inizio il Covid mi ha messo molto in crisi - dice Vasco -, poi mi sono abituato alla chiusura, ho apprezzato la mia casa e voglio sperare di imparare qualcosa da questa catastrofe planetaria».

BOLLE VASCO ROSSI 1

Abituato fino a un certo punto: «Mi mancano moltissimo i concerti, non ha senso per me vivere senza, anche se mi sono adattato a leggere e scrivere e cerco di stare un po' spento. Solo sul palco sono tranquillo, poi nella vita di tutti i giorni torno a essere confuso. Tengo duro, non è che sto bene, tutti dobbiamo tener duro».

vasco rossi nettuno d'oro

Infine ricorda che il primo gennaio, «non ci sarà che stare alla tv a vedere il programma di Roberto Bolle, a cui ho dato una canzone. Quando abbiamo registrato, era talmente bello che mi veniva da toccarlo».

vasco rossi nettuno d'oro vasco rossi gianni morandi vasco rossi mascherina vasco rossi vasco rossi vasco rossi vasco rossi Vasco Rossi al tempo del coronavirus vasco rossi VASCO ROSSI RINGRAZIA GIULIANO FERRARA vasco rossi vasco rossi nettuno d'oro