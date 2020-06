MARA COELI! – "DOMENICA IN" CHIUDE CON IL BOTTO: L’ULTIMA PUNTATA DELLA STAGIONE FA UN NUOVO RECORD CON IL 23% DI SHARE, IL PICCO PIÙ ALTO DOPO LA PUNTATA SPECIALE DI SANREMO – MARA VENIER IN LACRIME DOPO LA SORPRESA DEL MARITO NICOLA CARRARO: “SONO STATA DEVASTATA, GRAZIE ANCHE A CHI MI HA FATTO DEL MALE” – IL SIPARIETTO DELLA BOTTERI: “DICONO CHE VESTO SEMPRE UGUALE E INVECE…” - VIDEO

1 – Giovanna Botteri indossa la maglietta con la foto di Mara Venier: «Dicono che vesto sempre uguale e invece no»

Da www.corriere.it

Giovanna Botteri ospite di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In, su Rai Unno. «Hai visto come sono elegante oggi?» dice la giornalista iniziando il collegamento con Venier. Botteri indossa una giacca nera, un colore con cui siamo abituati a vederla in tv durante i suoi collegamenti in diretta da Pechino.

Ma la giornalista ha in serbo una sorpresa per la conduttrice: quando sbottona la giacca, infatti, mostra una maglietta bianca con una fotografia di Mara Venier. Incredula e compiaciuta la conduttrice che chiede «Ma grazie, ma come hai fatto?» commentando la sorpresa.

Botteri spiega di averla fatta realizzare proprio per il collegamento con ‘Domenica In’, per farle un omaggio e ironizzare sulla questione del suo aspetto in tv che l'ha vista protagonista qualche settimane fa. «Dicono che metto sempre la stessa maglietta e invece no, hai visto?» ha chiosato la corrispondente da Pechino

2 – Mara Venier, saluti in lacrime a Domenica In e veleno finale: "Sono stata devastata dalla paura, grazie a chi mi ha fatto del male"

Da www.liberoquotidiano.it

"Sono stata devastata". Mara Venier chiude Domenica In in lacrime, con una confessione dolorosa una sorpresa in studio che l'ha fatta letteralmente "sciogliere". Prima dei saluti, la conduttrice ha ricevuto la visita del marito Nicola Carraro, che le ha consegnato un mazzo di rose rosse per festeggiare il loro 14esimo anniversario, in diretta.

Una bella emozione, anche perché più volte la Venier ha confessato di aver vissuto malissimo l'emergenza coronavirus perché in apprensione per i guai di salute del compagno. "Mai avrei pensato di provare così tanta paura - ha poi ammesso nei saluti al pubblico -. Sono andata in onda sempre con la paura… devastata dalla pandemia… ma ce l'ho fatta. Grazie anche a chi mi ha fatto del male perché mi ha reso più forte. Sono orgogliosa e ne esco a testa alta"

3 – Ascolti Domenica In: Mara Venier fa un nuovo record e chiude al 23%

Marco Santoro per www.lanostratv.it

Mara Venier chiude con il botto di ascolti: Domenica In al 23% di share

La stagione di Domenica In 2019/2020 si è chiusa con la puntata del 28 giugno mettendo il punto ad una edizione che è stata trionfale, ma molto difficile soprattutto negli ultimi mesi per la padrona di casa Mara Venier e la sua squadra che hanno dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Nonostante questo, tra momenti di lacrime, commozione e risate, Mara Venier è riuscita a tenere compagnia i telespettatori anche nel periodo molto difficile. Niente e nessuno ha fermato la Signora della domenica, un’annata davvero speciale per lo storico contenitore domenicale, tornato agli antichi splendori con grandi ascolti e ottimo successo di pubblico.

Domenica In è finita con il botto: come riportano gli ascolti tv e i dati auditel sono stati 3.013.000 telespettatori, pari al 22,3% di share a seguire Mara Venier nella prima parte, mentre 2.682.000 di spettatori, pari al 23% di share a vedere la seconda parte, risultando la più vista dell’intera edizione, dopo la puntata speciale di Sanremo.

Mara Venier fa il pieno di ascolti: l’ultima puntata di Domenica In al 23%

L’ultima puntata di Domenica In ha visto la presenza in studio di Romina Power e Loretta Goggi, grandi amiche di Mara Venier. Una doppia intervista che è diventata una chiacchierata molto piacevole, tanto che la conduttrice ha confessato di essersi dimenticata delle telecamere.

Non sono mancati i collegamenti con Roby Facchinetti, Stefano De Martino, Giovanna Botteri (che ha fatto una sorpresa alla presentatrice) e con i conduttori dei relativi programmi estivi del daytime di Rai1 partiti proprio oggi, lunedì 29 giugno. Poco prima delle 17.30 Mara Venier, che ha lanciato una frecciatina a quanti si sono permessi di farle del male, è stata sorpresa dal marito Nicola Carraro che ha fatto irruzione nello studio di Domenica In e le ha consegnato un mazzo di rose rosse, nel giorno del loro anniversario di matrimonio, durante l’esibizione di Andrea Sannino sulle note di Abbracciame. La conduttrice ha superato se stessa: se l’edizione di Domenica In ha chiuso con il 23% di share, lo scorso anno invece Mara Venier aveva ottenuto nell’ultima puntata il 18.3% con 3.179.000 spettatori nella prima parte e il 15.6% con 2.542.000 spettatori nella seconda.

Mara Venier chiude Domenica In e festeggia l’anniversario con Nicola Carraro

Subito dopo la puntata di Domenica In Mara Venier ha dato il via ai festeggiamenti del suo 14esimo anniversario di matrimonio con Nicola Carraro. Come ha mostrato la conduttrice veneta sul suo profilo Instagram, i festeggiamenti si sono svolti nella sua casa romana circondata dai propri affetti e soprattutto dalla presenza del nipote tanto amato Claudietto.

4 – Ascolti TV | Domenica 28 giugno 2020. Serata fiacca: la Messa da Requiem 12.3%, Non Dirlo al mio Capo 10.8%, Rosy Abate 9.1%. Domenica In chiude con successo (22.3%-23%)

Stefania Stefanelli per http://www.davidemaggio.it

Su Rai1 la Messa da Requiem di Gaetano Donizetti è stata seguita da 2.387.000 spettatori (12.3%) mentre la replica di Non Dirlo al mio Capo ha conquistato 1.605.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5 la replica di Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.640.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 F.B.I ha catturato l’attenzione di 817.000 spettatori (4.5%).

Su Italia 1 Sapore di Te ha intrattenuto 1.265.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 La Fidéle ha raccolto davanti al video 912.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da 782.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Chernobyl – La Serie ha segnato il 3.5% con 530.000 spettatori. Su Tv8 Gomorra – La Serie è la scelta di 405.000 spettatori (2.1%) mentre sul Nove Restaurant Swap – Cambio Ristorante segna l’1.8% con 362.000 spettatori. Su Rai4 Riflessi di Paura sigla l’1.7% con 326.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Made in Sud registra l’1.8% con 333.000 spettatori. Sul 20 X-Men Le Origini è la scelta di 529.000 spettatori con il 2.8% di share.

Access Prime Time

Novantesimo Minuto sera al 5.8%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.681.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 897.000 spettatori (4.8%). Su Rai 2 Novantesimo Minuto Sera sigla il 5.8% con 1.155.000 spettatori.

Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 748.000 spettatori nella prima parte (4.2%) e a 1.071.000 (5.6%) nella seconda. Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha interessato 771.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su TV8 4 Ristoranti segna l’1.7% con 318.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 257.000 (1.4%).

Preserale

L’Eredità al 21.1%.

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 1.926.000 spettatori (16.1%) e L’Eredità 2.955.000 spettatori (21.1%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.058.000 spettatori con il 9.1% di share e Avanti un Altro! 1.984.000 (14.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di 380.000 spettatori, pari al 2.9% di share e NCIS Los Angeles piace a 675.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Blob segna il 4.4% con 726.000 spettatori.

Su Italia 1 Dr. House ha totalizzato 411.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 550.000 (3.3%) nel secondo. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 convince 263.000 spettatori con l’1.7% di share. Su La7 Uozzap! piace a 97.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mattina

Santa Messa: 21% su Rai 1 e 11.5% su Canale 5.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 361.000 spettatori con il 17.6% di share nella presentazione, 670.000 (19.8%) nella prima parte e 1.457.000 (24.3%) nella seconda; Paesi che vai segna il 19.4% con 1.294.000 spettatori.

A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.469.000 spettatori pari ad uno share del 18.3% e la Santa Messa è stata seguita da 1.671.000 spettatori (21%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 871.000 telespettatori con il 16.8% di share mentre la Santa Messa segna l’11.5% con 789.000 spettatori. Su Rai2 Tg2 Dossier ha tenuto compagnia a 160.000 spettatori (2.3%).

Su Italia1 The 100 totalizza un ascolto di 145.000 spettatori con uno share del 2.2% nel primo episodio e 178.000 spettatori (2.4%) nel secondo. Su Rai 3 Di là dal Fiume e tra gli Alberi convince 295.000 spettatori con il 4% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 108.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 107.000 spettatori con il 3.9% di share nelle News e 157.000 spettatori (2.7%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al 6.2%.

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.201.000 spettatori (21.7%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.823.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 836.000 spettatori (9.7%) e Melaverde ha interessato 1.704.000 spettatori con il 15% di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 335.000 spettatori con uno share del 3.8% nel primo episodio e 542.000 (4.6%) nel secondo.

Su Italia1 The 100 sigla l’1.6% con 146.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 905.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Quante Storie registra 474.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 374.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 74.000 spettatori con lo 0.9% di share.

Daytime Pomeriggio

Mezz’ora in Più all’8.1%.

Su Rai1 Domenica In segna il 22.3% con 3.013.000 spettatori nella prima parte e il 23% con 2.682.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 1.597.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.991.000 spettatori con il 13.5%, Il Divorzio 829.000 (6.4%) e Senza Famiglia 383.000 (3.5%).

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha convinto 726.000 spettatori (5.3%) e Shakespeare & Hathaway ne ha appassionati 551.000 (4.8%) nel primo episodio e 547.000 (5%) nel secondo. Su Italia1 Taken segna il 3.1% con 410.000 spettatori nel primo episodio, il 2.5% con 301.000 spettatori nel secondo e il 2.6% con 289.000 spettatori nel terzo, e La Vita secondo Jim piace a 217.000 spettatori con il 2% di share nel primo episodio e a 301.000 spettatori (2.8%) nel secondo.

Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 1.026.000 spettatori pari all’8.1% di share, Kilimangiaro Collection è stato seguito da 708.000 spettatori (6.4%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 519.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 100 Auguri Alberto ha appassionato 249.000 spettatori (share del 2.1%).

Seconda Serata

La Domenica Sportiva 6.1%, Pressing Serie A 6.5%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 374.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Canale 5 Manifest ha intrattenuto 439.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 509.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 534.000 ascoltatori con il 6.5% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 351.000 spettatori (3.2%). Su Rete 4 Due nel Mirino è la scelta di 134.000 spettatori (2.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.067.000 (27.5%)

Ore 20.00 3.798.000 (23.1%)

TG2

Ore 13.25 1.711.000 (12%)

Ore 20.30 1.473.000 (8.2%)

TG3

Ore 14.25 1.583.000 (11.6%)

Ore 19.00 1.407.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 2.891.000 (20.1%)

Ore 20.00 2.914.000 (17.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.340.000 (10.9%)

Ore 18.30 731.000 (6.4%)

TG4

Ore 12.00 296.000 (2.8%)

Ore 18.55 436.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 394.000 (2.7%)

Ore 20.00 670.000 (4%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 17.21 22.07 20.74 22.63 21.77 18.99 12.21 9.94

RAI 2 4.9 1.38 2.68 6.75 5.14 3.9 5.99 5.03

RAI 3 5.41 3.66 3.38 6.32 6.93 7.86 4.64 3.95

RAI SPEC 7.21 10.17 8.76 6.3 6.89 5.67 7.74 7.18

RAI 34.73 37.29 35.56 42.01 40.73 36.41 30.58 26.1

CANALE 5 9.99 14.8 9.22 13.26 4.51 12.2 11.51 7.23

ITALIA 1 4.44 2.12 2.32 5.53 2.52 3.67 5.58 6.64

RETE 4 3.19 1.3 1.94 3.05 3.04 2.97 4.51 3.75

MED SPEC 10.08 9.89 13.96 8.61 10.22 7.88 9.84 10.6

MEDIASET 27.7 28.11 27.44 30.45 20.29 26.73 31.45 28.24

LA7+LA7D 2.9 3.5 1.92 1.39 2.51 2.57 3.45 5.3

SATELLITE 19.85 17.9 18.79 14.08 20.32 21.38 20.56 23.39

TERRESTRI 14.81 13.2 16.29 12.07 16.16 12.91 13.96 16.97

ALTRE RETI 34.67 31.11 35.08 26.15 36.48 34.29 34.53 40.36