16 mar 2023 13:56

MARCELLO, CHE MACELLO! INCIDENTE A ROMA PER MARCELLO CIRILLO: "SOTTO SHOCK MA ILLESO. SONO VIVO PER MIRACOLO, VOGLIO RINGRAZIARE QUEGLI ANGELI CHE SI TROVAVANO SULLA CASSIA BIS. MI HANNO ESTRATTO DALLA MIA SMART DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA UN CAMION E TRASCINATO PER 200 METRI PRIMA DI CAPPOTTARMI DALL’ALTRA PARTE DELLA STRADA! VORREI CONOSCERE E RINGRAZIARE PERSONALMENTE I RAGAZZI CHE MI HANNO AIUTATO"