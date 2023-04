pier silvio berlusconi

Giuseppe Candela per Dagospia

DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP TOCCA ALL'ISOLA DEI FAMOSI, LO STOP DI PIERSILVIO BERLUSCONI: NOMI SALTATI IN EXTREMIS

Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash all'Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il "caso GfVip".

Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis.

Diversi nomi chiusi sono saltati all'ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l'avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici...

Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta "buonista", nemmeno "bacchettona". Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie...

ALTRO CHE TALENTI, MARA MAIONCHI SI È ADDORMENTATA

Hanno preso il via le registrazioni della nuova edizione di "Italia's got talent", lo show ha salutato Sky direzione Disney+. In giuria Khaby Lame, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi.

Tra le prime tappe Catanzaro e Vicenza, gira voce che il gruppo di lavoro non fosse particolarmente soddisfatto.

Con una Maionchi non molto vivace, al punto da addormentarsi nel corso di una registrazione. Solo un pisolino dovuto alla stanchezza? Ci sarà tempo per recuperare, nel peggiore dei casi ci penserà il montaggio a sistemare le cose.

MARCO DAMILANO FUORI DA RAI3?

Il suo arrivo a Viale Mazzini aveva suscitato molte polemiche. Marco Damilano, spinto con forza dal Pd, aveva ottenuto un contratto importante e una striscia informativa "Il cavallo e la torre" su Rai3.

Dieci minuti in una collocazione blindata. Il giornalista sarebbe finito nel mirino del centrodestra, con l'alibi dei costi vorrebbero riservare quello spazio a un nome interno. Cosa succederà?

ANNA TATANGELO, DOPO GIGI D'ALESSIO NUOVO AMORE E RITORNO IN TV

Gigi D'Alessio è il passato. Nel presente di Anna Tatangelo c'è il modello Mattia Narducci, non molto somigliante al cantante partenopeo.

L'artista di Sora si gode la storia d'amore con il belloccio venticinquenne e presto tornerà in tv, il suo rimandatissimo "Scene da un matrimonio" dovrebbe approdare nel sabato pomeriggio di Canale 5 da maggio.

GIGI MARZULLO NELL'ESTATE DI RAI1

I tanti programmi in terza serata, un ruolo fisso a Che tempo che fa. Il pensionato ma operativo Gigi Marzullo non si fermerà nemmeno d'estate, il giornalista sarà nel cast fisso di Unomattina Estate, contenitore affidato a Tiberio Timperi e Serena Autieri. Marzullo sarà presente proprio nello spazio della Autieri, nuovamente insieme dopo l'esperimento (non riuscito) "Dedicato".

GIORGIO PANARIELLO SBARCA SU NETFLIX

Giorgio Panariello sta portando in giro nei teatri italiani "La favola mia", uno spettacolo in cui ripercorre la sua carriera. Qualche giorno fa ha fatto tappa a Firenze, per l'occasione la serata è stata ripresa dalle telecamere. Il motivo? L'evento potrebbe presto sbarcare su Netflix.

ALLA DESTRA NON PIACCIONO LE DRAG VIP DI ALBA PARIETTI. IL PROGRAMMA DI RAI2 È A RISCHIO

"Non sono una Signora", lo show che vede vip vestire i panni di drag queen, andrà in onda? La trasmissione di Rai2 condotta da Alba Parietti e prodotta da Fremantle è stata registrata molti mesi fa e ha subito diversi slittamenti in palinsesto.

A Viale Mazzini il rebus non è ancora risolto, ufficialmente si assicura una messa in onda a maggio ma c'è chi non ci gira troppo intorno: "Non piace alla destra, senza nemmeno averlo visto fanno di tutto per ostacolarlo", confida una fonte beninformata. Slitterà ancora e soprattutto andrà mai in onda?

LO SHOW CON MASSIMO RANIERI E ROCIO MUNOZ MORALES SLITTA A GIUGNO. E LE PUNTATE DIVENTANO DUE...

Il nuovo show di Massimo Ranieri era stato annunciato sul palco del teatro Ariston: "Tutti i sogni ancora in volo" con Rocio Munoz Morales, un progetto in tre puntate. Al momento gli appuntamenti dovrebbero essere due con messa in onda prevista su Rai1 per due venerdì, il 2 e il 9 giugno.

CI VUOLE UN FIORE, GABBANI PUNTA SU NINO FRASSICA

Venerdì 14 e 21 aprile Rai1 proporrà la seconda edizione di "Ci vuole un fiore", lo show dedicato all'ambiente condotto da Francesco Gabbani. Nel cast fisso ci sarà l'amatissimo Nino Frassica, in entrambe le puntate anche Mario Tozzi. Tra gli ospiti Roberto Vecchioni e Stefania Sandrelli.

INDOVINELLI

1) Una nota conduttrice scriverebbe in segreto articoli di telemercato. Ad ospitarli un sito che, guarda caso, molto spesso racconta la sua clamorosa ascesa con parecchi dettagli. A Roma raccontano che la sua "rivale" ha scoperto tutto! Voleranno stracci?

2) Il cantante di destra è molto chiacchierato ma sogna di tornare in gara al Festival di Sanremo. Avrebbe espresso il suo desiderio, dopo i no ricevuti in passato, ad alcuni parlamentari di centrodestra. Di chi stiamo parlando?

3) Avvisate il famosissimo attore che mentre lui decanta in giro le sue doti paterne, sua figlia pubblica sui social commenti al vetriolo contro di lui. Di chi stiamo parlando?

