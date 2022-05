MARCOLINO VIENE DALLE ALPI - TRAVAGLIO FA OUTING: “ANCH’IO SONO UN EX ALPINO” - LA “CONFIDENZA” E’ STATA DATA A UN LETTORE CHE, SCRIVENDO AL “FATTO”, MOSTRAVA PERPLESSITA’ VERSO I CASI DI MOLESTIE DENUNCIATE DA ALCUNE RAGAZZE DURANTE IL RADUNO DEGLI ALPINI A RIMINI - TRAVAGLIO: “CREDO CHE MOLTE DI QUELLE DENUNCE SIANO PURTROPPO FONDATE”

Lettera di un lettore al “Fatto quotidiano”

MARCO TRAVAGLIO

Le molestie degli Alpini all’adunata di Rimini Nei primi anni Settanta ero un giovane Auc (allievo ufficiale di complemento) presso la Scuola Militare Alpina di Aosta. La mitica Smalp, per molti giovani italiani. Tra le tantissime cose che mi sono state insegnate (che già comunque molti di noi conoscevano) c’erano proprio le lezioni sui nostri sottoposti, sul rispetto e sul Comando che su di essi dovevamo avere. Ho conosciuto migliaia di miei sottoposti e, personalmente, mi riesce difficile credere ciò che viene raccontato da tante ragazze su quanto è accaduto a Rimini.

Non che gli Alpini siano diversi da altre componenti della società. Se, come successo al sottoscritto, si è avuta la fortuna e il privilegio di frequentare gli Alpini, su questo caso non si darebbero giudizi così trancianti e umilianti. Vorrei ricordare le migliaia di Alpini morti in terra di Russia, in Grecia e in Albania per delle guerre folli e fasciste. Vorrei ricordare le migliaia di Alpini, in armi e in congedo, che hanno partecipato e partecipano quando, in Italia, ci sono purtroppo calamità di ogni genere.

Ho partecipato a decine di nostre adunate e mai (mai!) sono venuto a conoscenza di fatti simili a quelli che avrebbero avuto luogo all’adunata di Rimini, anche perché chi si fosse mai macchiato di tali condotte sarebbe stato subito espulso dall’Ana. Gli alpini non hanno nulla di cui vergognarsi. Anzi. Possibile che con centinaia di raduni annuali (di sezione e/o di gruppo) non ci sia mai stato alcunché da dire sui toni scherzosi e amicali che li hanno contraddistinti? Personalmente ho forti dubbi sui racconti che vengono esposti. Se fossero veri non dovrà esserci clemenza per nessuno.

Mi auguro, per la scelta di vita che ho fatto e per ciò che ho insegnato ai miei sottoposti, che le accuse non siano veritiere e che si siano scambiati dei complimenti (seppure inutili) per delle violenze. Se qualche imbecille ha usato il cappello alpino per commettere illegalità, ne risponderà e sarà portato al ludibrio dei veri alpini.

Antonio Barzan

Risposta di Marco Travaglio

Caro Antonio, anch’io sono un ex alpino ma credo che molte di quelle denunce siano purtroppo fondate.

