DI MARE IN PEGGIO – NUOVA UMILIAZIONE PER FRANCO DI MARE. DOPO MAURO CORONA ANCHE FEDEZ TORNA IN RAI E PROPRIO SU RAI3: DOMENICA SERA SARÀ OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA DI “CHE TEMPO CHE FA” CON BERTI E LAURO – SEMBRAVA CHE IL SIGNOR FERRAGNI FOSSE STATO BANDITO DALLA TV PUBBLICA, MA A CAPO DELL’AZIENDA C’È STATO UN CAMBIO CHE… - VIDEO

Giuseppe Candela per "www.ilfattoquotidiano.it"

Fedez torna su Rai3. La sua presenza al Concertone del 1° maggio aveva scatenato numerose polemiche, colpa del suo intervento a favore del ddl Zan, dove aveva riportato alcune dichiarazioni omofobe di esponenti della Lega. L’accusa ai vertici della rete di un tentativo di censura, lo scontro con il vicedirettore Ilaria Capitani e con il direttore di Rai3 Franco Di Mare. Cinque mesi dopo il cantante tornerà in Rai, proprio sulla terza rete del servizio pubblico, dove domenica 3 ottobre sarà ospite di “Che tempo che fa”.

“Avremo Orietta Berti, la regina dell’estate, con Fedez e Achille Lauro: canteranno ‘Mille’, l’ultimo scampolo di sole d’estate”, ha annunciato Fabio Fazio al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Nelle scorse settimane l’assenza del marito di Chiara Ferragni ai “Seat Music Awards” aveva fatto pensare a una linea dura di Viale Mazzini ma successivamente si era scoperto che l’artista aveva ricevuto l’invito.

murales con fedez sul cavallo della rai 2

Cosa è cambiato in questi mesi? La rete è guidata dallo stesso direttore ma a capo dell’azienda c’è stato un cambio importante, al posto di Fabrizio Salini è arrivato Carlo Fuortes, nuovo amministratore delegato dell’era Draghi. Solo martedì scorso Di Mare aveva dovuto accettare il ritorno, da lui tanto ostacolato, di Mauro Corona a “CartaBianca”. Diverse fonti ritenute autorevoli ipotizzano nuove nomine, sia per le reti che per i tg, a novembre dopo le amministrative e i possibili ballottaggi. Di Mare da tempo è considerato un nome in uscita, al momento non si registrano reazioni ufficiali.

